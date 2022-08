Hubert Hurkacz en mode « Miami » est en finale

Encore une fois le Polonais a confirmé qu’il était un grand serveur, et surtout un joueur de « sang froid ».

Après avoir pris un très bon départ (3–0), Hubert commen­çait à coincer un peu. Casper Ruud n’en deman­dait pas plus pour faire un come‐back. Le Norvégien parve­nait même à boucler la première manche (7–5).



Alors que l’on pouvait logi­que­ment penser qu’Hurkacz allait accuser le coup, ce fut tout le contraire. Plus conqué­rant et surtout plus offensif, il prenait les commandes pour ne plus les lâcher : 5–7, 6–3, 6–2.



Dimanche, il jouera donc sa 2ème finale de Masters 1000 après celle remportée en 2021 en Floride, ce sera la 6ème finale de sa carrière sur le circuit. Et atten­tion, Hubert a pour l’ins­tant un taux de réus­site de 100% dans cet exercice.