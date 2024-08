Hubert Hurkacz a effectué son retour à la compé­ti­tion cette semaine à Montréal, lui qui s’était blessé à Wimbledon lors de son match face à Arthur Fils. Les méde­cins et les experts avaient des craintes quant à un retour rapide du Polonais, et prédi­saient même un retour début 2025.

Mais Hurkacz a visi­ble­ment bien travaillé pour être rétabli bien plus vite que prévu, et a même réalisé un parcours assez inté­res­sant pour son retour, attei­gnant les quarts de finale. Il s’en est réjoui, esti­mant qu’il fallait appré­cier le plus possible les moments passés sur le court.

« Je suis vrai­ment recon­nais­sant envers le médecin et, bien sûr, envers mon kiné, Kuba, et mon entraî­neur de fitness, Przemek. Tout d’abord, je suis content d’avoir pu concourir. Ce n’était pas si lent, donc c’était bien. Évidemment, c’est le premier match depuis l’opé­ra­tion, donc c’était un peu l’in­connu. Le tennis est un sport formi­dable. J’essaie juste d’en profiter autant que possible. Ces moments vous font vrai­ment appré­cier ce que vous faites, voir les fans, rejouer au tennis. »