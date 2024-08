Présent à Montréal pour défendre son titre acquis à Toronto l’an dernier, où il avait décroché le premier Masters 1000 de sa carrière, Jannik Sinner semblait très détendu lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi.

Et comme il l’a précisé, il apprend petit à petit à remplir son rôle de numéro 1 mondial même si cela ne change pas grand chose à sa vie de joueur de tennis.

« C’est juste un numéro diffé­rent, cela ne change pas grand chose. Mon équipe et moi essayons de faire en sorte que le processus, notre routine quoti­dienne, soit le meilleur possible et essayons simple­ment d’être prêts à relever tous les défis qui se présentent. Je suis très heureux de revenir ici. J’ai été très constant tout au long de l’année et c’est du moins ce que nous allons essayer de faire dans les prochains mois également. »