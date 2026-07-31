Décidémment, la déci­sion de Jannik Sinner de faire l’im­passe sur l’Open du Canada attise les débats dans la commu­nauté tennis. Certains évoque­ront un rendez‐vous manqué avec l’his­toire, en rempor­tant les neuf Masters 1000 sur une même saison. D’autres iront de leur théorie, comme Kim Clijsters, ou pren­dront sa défense à l’image de Rennae Stubbs.

De son côté, Paolo Bertolucci avait apporté son soutien au quin­tuple cham­pion du Grand Chelem depuis son compte Twitter. Sur les antennes de Sky Sport, l’an­cien numéro douze mondial a davan­tage étayé son propos et a glissé une petite pique sur le supposé pres­tige des Masters 1000.

« Les Masters 1 000, c’est la série C, et beau­coup ne l’ont toujours pas compris. Il y a les tour­nois du Grand Chelem, ce sont les cham­pion­nats du monde. Ce sont eux qui comptent. Ensuite, en alter­na­tive, en deuxième option, il y a les Finales ATP qui se disputent à Turin. Viennent ensuite les 1 000 : ils sont impor­tants, mais jusqu’à un certain point. Sans compter qu’il est très diffi­cile d’établir ce record, car il en reste encore quatre à disputer. Mais quand on a tout gagné, c’est une médaille qu’on accroche à sa poitrine qui n’apporte rien et qui peut te tuer physi­que­ment. Une victoire dans un tournoi du Grand Chelem, en revanche, te couvre de gloire. Tout amateur se demande : « Combien de tour­nois du Grand Chelem Djokovic a‑t‐il remportés ? 24. Combien de tour­nois du Grand Chelem Nadal a‑t‐il remportés ? 22. Combien de tour­nois du Grand Chelem Federer a‑t‐il remportés ? 20. Combien de Masters 1000 Nole a‑t‐il remportés ? Je ne sais pas. Et il en va de même pour Roger Federer et Rafael Nadal. C’est ça, le tennis », a commenté l’Italien dans des propos rapportés par Tennis World Italia.