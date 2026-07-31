Décidémment, la décision de Jannik Sinner de faire l’impasse sur l’Open du Canada attise les débats dans la communauté tennis. Certains évoqueront un rendez‐vous manqué avec l’histoire, en remportant les neuf Masters 1000 sur une même saison. D’autres iront de leur théorie, comme Kim Clijsters, ou prendront sa défense à l’image de Rennae Stubbs.
De son côté, Paolo Bertolucci avait apporté son soutien au quintuple champion du Grand Chelem depuis son compte Twitter. Sur les antennes de Sky Sport, l’ancien numéro douze mondial a davantage étayé son propos et a glissé une petite pique sur le supposé prestige des Masters 1000.
« Les Masters 1 000, c’est la série C, et beaucoup ne l’ont toujours pas compris. Il y a les tournois du Grand Chelem, ce sont les championnats du monde. Ce sont eux qui comptent. Ensuite, en alternative, en deuxième option, il y a les Finales ATP qui se disputent à Turin. Viennent ensuite les 1 000 : ils sont importants, mais jusqu’à un certain point. Sans compter qu’il est très difficile d’établir ce record, car il en reste encore quatre à disputer. Mais quand on a tout gagné, c’est une médaille qu’on accroche à sa poitrine qui n’apporte rien et qui peut te tuer physiquement. Une victoire dans un tournoi du Grand Chelem, en revanche, te couvre de gloire. Tout amateur se demande : « Combien de tournois du Grand Chelem Djokovic a‑t‐il remportés ? 24. Combien de tournois du Grand Chelem Nadal a‑t‐il remportés ? 22. Combien de tournois du Grand Chelem Federer a‑t‐il remportés ? 20. Combien de Masters 1000 Nole a‑t‐il remportés ? Je ne sais pas. Et il en va de même pour Roger Federer et Rafael Nadal. C’est ça, le tennis », a commenté l’Italien dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 10:49