Ben Shelton a conservé son titre au Canada en s’im­po­sant contre son compa­triote Brandon Nakashima en finale du Masters 1000 de Montréal (6−3, 7–6[4]).

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a été impres­sionné par l’Américain, notam­ment sur la balle de match.

« Je regarde ce point qui offre le titre à Ben Shelton au Canada et je ne sais pas si je vois Shelton ou Rafa Nadal en personne. Quelle semaine pour l’Américain ! L’année dernière, ce même titre ne lui avait pas permis de prendre de l’as­su­rance et de surfer sur la vague de ses victoires. On verra cette année », a réagi l’ob­ser­va­teur, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

Veo este punto que le da el título a Ben Shelton en Canadá y no sé si estoy viendo a Shelton o al mismí­simo Rafa Nadal 😱



Vaya sema­nita del esta­dou­ni­dense.



El año pasado, este mismo título no le sirvió para crecerse y apro­ve­char la ola gana­dora. Veremos este año. https://t.co/OsRZuk1BTj — José Morón (@jmgmoron) August 14, 2026

A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière.