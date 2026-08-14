Ben Shelton a conservé son titre au Canada en s’imposant contre son compatriote Brandon Nakashima en finale du Masters 1000 de Montréal (6−3, 7–6[4]).
Le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a été impressionné par l’Américain, notamment sur la balle de match.
« Je regarde ce point qui offre le titre à Ben Shelton au Canada et je ne sais pas si je vois Shelton ou Rafa Nadal en personne. Quelle semaine pour l’Américain ! L’année dernière, ce même titre ne lui avait pas permis de prendre de l’assurance et de surfer sur la vague de ses victoires. On verra cette année », a réagi l’observateur, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
Veo este punto que le da el título a Ben Shelton en Canadá y no sé si estoy viendo a Shelton o al mismísimo Rafa Nadal 😱— José Morón (@jmgmoron) August 14, 2026
Vaya semanita del estadounidense.
El año pasado, este mismo título no le sirvió para crecerse y aprovechar la ola ganadora. Veremos este año. https://t.co/OsRZuk1BTj
A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière.
Publié le vendredi 14 août 2026 à 13:58