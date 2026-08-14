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« Je ne sais pas si je vois Ben Shelton ou Rafael Nadal en personne en regar­dant ce point qui offre le titre à l’Américain », s’en­flamme José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Ben Shelton a conservé son titre au Canada en s’im­po­sant contre son compa­triote Brandon Nakashima en finale du Masters 1000 de Montréal (6−3, 7–6[4]).

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a été impres­sionné par l’Américain, notam­ment sur la balle de match. 

« Je regarde ce point qui offre le titre à Ben Shelton au Canada et je ne sais pas si je vois Shelton ou Rafa Nadal en personne. Quelle semaine pour l’Américain ! L’année dernière, ce même titre ne lui avait pas permis de prendre de l’as­su­rance et de surfer sur la vague de ses victoires. On verra cette année », a réagi l’ob­ser­va­teur, suivi par près de 100 000 personnes sur X. 

A noter que Ben Shelton a remporté à 23 ans le 7e titre de sa carrière. 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 13:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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