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Joao Fonseca annonce la couleur avant le choc contre Ben Shelton : « Je suis assez confiant pour ce match »

Par
Thomas S
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Dans une partie haute de tableau dévastée de ses favoris sur le Masters 1000 de Montréal, Joao Fonseca, et surtout Ben Shelton, 10e mondial et tenant du titre, s’avancent comme les grands favoris pour accéder à la finale.

Sauf qu’un seul dispu­tera les quarts de finale étant donné qu’ils s’af­fron­te­ront cette nuit. 

Interrogé en prévi­sion de choc des huitièmes de finale, le Brésilien a fait part de sa confiance après avoir disposé de Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud. 

« Ce sera sans aucun doute un match diffi­cile. Ben est un joueur formi­dable. Il aime cette surface. Il aime que la balle rebon­disse haut, donc son service sera plus diffi­cile à gérer que d’habitude. Mais oui, je pense que j’ai beau­coup appris cette année et que j’ai acquis davan­tage d’expérience. Je suis assez confiant pour ce match. Je me sens bien sur le court. Il faut donc aller de l’avant, se reposer davan­tage et être prêt pour dimanche », a déclaré Joao Fonseca en confé­rence de presse. 

Publié le dimanche 9 août 2026 à 15:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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