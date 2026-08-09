Dans une partie haute de tableau dévastée de ses favoris sur le Masters 1000 de Montréal, Joao Fonseca, et surtout Ben Shelton, 10e mondial et tenant du titre, s’avancent comme les grands favoris pour accéder à la finale.
Sauf qu’un seul disputera les quarts de finale étant donné qu’ils s’affronteront cette nuit.
Interrogé en prévision de choc des huitièmes de finale, le Brésilien a fait part de sa confiance après avoir disposé de Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud.
« Ce sera sans aucun doute un match difficile. Ben est un joueur formidable. Il aime cette surface. Il aime que la balle rebondisse haut, donc son service sera plus difficile à gérer que d’habitude. Mais oui, je pense que j’ai beaucoup appris cette année et que j’ai acquis davantage d’expérience. Je suis assez confiant pour ce match. Je me sens bien sur le court. Il faut donc aller de l’avant, se reposer davantage et être prêt pour dimanche », a déclaré Joao Fonseca en conférence de presse.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 15:51