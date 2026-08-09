Dans une partie haute de tableau dévastée de ses favoris sur le Masters 1000 de Montréal, Joao Fonseca, et surtout Ben Shelton, 10e mondial et tenant du titre, s’avancent comme les grands favoris pour accéder à la finale.

Sauf qu’un seul dispu­tera les quarts de finale étant donné qu’ils s’af­fron­te­ront cette nuit.

Interrogé en prévi­sion de choc des huitièmes de finale, le Brésilien a fait part de sa confiance après avoir disposé de Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud.

« Ce sera sans aucun doute un match diffi­cile. Ben est un joueur formi­dable. Il aime cette surface. Il aime que la balle rebon­disse haut, donc son service sera plus diffi­cile à gérer que d’habitude. Mais oui, je pense que j’ai beau­coup appris cette année et que j’ai acquis davan­tage d’expérience. Je suis assez confiant pour ce match. Je me sens bien sur le court. Il faut donc aller de l’avant, se reposer davan­tage et être prêt pour dimanche », a déclaré Joao Fonseca en confé­rence de presse.