Opposé à un Stefanos Tsitsipas en forme à l’occasion de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal, Joao Fonseca a dû faire preuve de résilience pour s’imposer après deux sets serrés (7−6, 7–5).
Pas dans son assiette dans le premier set, le Brésilien a réussi à faire le dos rond avant de l’emporter au jeu décisif. Un moment charnière pour celui qui a emmagasiné beaucoup d’expériences ces derniers mois.
C’est notamment sur ce sujet qu’il a tenu à insister lors de son interview d’après match sur le court.
« Je pense que l’expérience que j’ai vécue l’année dernière, et cette année, en jouant contre les plus grands, contre le top 5… J’ai affronté Sinner, Alcaraz, Zverev, Shelton et Djokovic. J’ai acquis beaucoup d’expérience. Cela m’a aidé à comprendre comment exploiter ma force mentale et à réaliser qu’elle est l’une de mes plus grandes armes… ainsi que ma condition physique, qui me permet d’avoir confiance en moi. Je pense que cette expérience vécue au cours de ces deux dernières années a été vraiment importante pour mon développement et, je l’espère, pour ma carrière. »
Publié le jeudi 6 août 2026 à 16:46