Opposé à un Stefanos Tsitsipas en forme à l’oc­ca­sion de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Montréal, Joao Fonseca a dû faire preuve de rési­lience pour s’im­poser après deux sets serrés (7−6, 7–5).

Pas dans son assiette dans le premier set, le Brésilien a réussi à faire le dos rond avant de l’emporter au jeu décisif. Un moment char­nière pour celui qui a emma­ga­siné beau­coup d’ex­pé­riences ces derniers mois.

C’est notam­ment sur ce sujet qu’il a tenu à insister lors de son inter­view d’après match sur le court.

« Je pense que l’expérience que j’ai vécue l’année dernière, et cette année, en jouant contre les plus grands, contre le top 5… J’ai affronté Sinner, Alcaraz, Zverev, Shelton et Djokovic. J’ai acquis beau­coup d’expérience. Cela m’a aidé à comprendre comment exploiter ma force mentale et à réaliser qu’elle est l’une de mes plus grandes armes… ainsi que ma condi­tion physique, qui me permet d’avoir confiance en moi. Je pense que cette expé­rience vécue au cours de ces deux dernières années a été vrai­ment impor­tante pour mon déve­lop­pe­ment et, je l’espère, pour ma carrière. »