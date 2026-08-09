Depuis ses débuts, Joao Fonseca porte la pres­sion de tout un peuple brési­lien, à la recherche du nouveau Gustavo Kuerten. Forcément, à chacun de ses coups d’éclat, la compa­raison avec le triple cham­pion de Roland‐Garros revient, mais pas seule­ment. Son coup droit frappé à plat et sa gestuelle rappellent par séquences un certain Jannik Sinner.

Autant de rappro­che­ments flat­teurs qui ne laissent pas insen­sible l’in­té­ressé. En confé­rence de presse, le 27e joueur mondial évoque un rêve d’at­teindre le niveau de ses aînés.

« Je rêve de leur ressem­bler, mais pour l’instant, je consi­dère que je ne fais pas encore partie de ce cercle. Atteindre ne serait‐ce que la moitié de ce qu’ils ont tous deux accompli serait un rêve, c’est pour­quoi j’essaie de me concen­trer sur ma routine et sur ce que je peux faire pour m’améliorer chaque jour, en tant que sportif et en tant que personne. Pour ma part, j’essaie de toujours garder les pieds sur terre, comme mes parents me l’ont appris », a commenté l’Auriverde, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.

En huitième de finale du Masters 1000 de Montréal, il croi­sera la route du tenant du titre, Ben Shelton.