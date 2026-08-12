Rafael Jodar, véritable sensation de la saison 2026, confirme encore une fois par ses résultats cette semaine.
Le jeune Espagnol s’est imposé cette nuit face au Français Arthur Fils et se dirige tout droit vers les demi‐finales du Masters 1000 de Montréal.
Il est revenu, en conférence de presse d’après‐match, sur l’opposition qui l’attend face à l’Américain Brandon Nakashima en demi‐finale :
« C’est un joueur très difficile à affronter. S’il est en demi‐finales, ce n’est pas pour rien. Il a gagné des matchs ici, mais également la semaine dernière. Il joue un très bon tennis, donc je vais devoir bien préparer ce match et préparer mon corps, car ce sera encore une rencontre difficile. Comme tous les matchs ici dans un Masters 1000, où tout le monde joue très bien et à un niveau très élevé. »
Un match qui promet entre deux jeunes joueurs du circuit, qui verra l’un d’eux participer à sa première finale de Masters 1000 en carrière.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 15:46