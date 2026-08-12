Rafael Jodar, véri­table sensa­tion de la saison 2026, confirme encore une fois par ses résul­tats cette semaine.

Le jeune Espagnol s’est imposé cette nuit face au Français Arthur Fils et se dirige tout droit vers les demi‐finales du Masters 1000 de Montréal.

Il est revenu, en confé­rence de presse d’après‐match, sur l’op­po­si­tion qui l’at­tend face à l’Américain Brandon Nakashima en demi‐finale :

« C’est un joueur très diffi­cile à affronter. S’il est en demi‐finales, ce n’est pas pour rien. Il a gagné des matchs ici, mais égale­ment la semaine dernière. Il joue un très bon tennis, donc je vais devoir bien préparer ce match et préparer mon corps, car ce sera encore une rencontre diffi­cile. Comme tous les matchs ici dans un Masters 1000, où tout le monde joue très bien et à un niveau très élevé. »

Un match qui promet entre deux jeunes joueurs du circuit, qui verra l’un d’eux parti­ciper à sa première finale de Masters 1000 en carrière.