Accueil ATP ATP - Montréal

Jodar au sujet de son futur adver­saire en demi‐finale : « C’est un joueur très diffi­cile à affronter. S’il est en demi‐finale, ce n’est pas pour rien »

Par
Antoine Touchard
-
197
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Rafael Jodar, véri­table sensa­tion de la saison 2026, confirme encore une fois par ses résul­tats cette semaine.

Le jeune Espagnol s’est imposé cette nuit face au Français Arthur Fils et se dirige tout droit vers les demi‐finales du Masters 1000 de Montréal.

Il est revenu, en confé­rence de presse d’après‐match, sur l’op­po­si­tion qui l’at­tend face à l’Américain Brandon Nakashima en demi‐finale :

« C’est un joueur très diffi­cile à affronter. S’il est en demi‐finales, ce n’est pas pour rien. Il a gagné des matchs ici, mais égale­ment la semaine dernière. Il joue un très bon tennis, donc je vais devoir bien préparer ce match et préparer mon corps, car ce sera encore une rencontre diffi­cile. Comme tous les matchs ici dans un Masters 1000, où tout le monde joue très bien et à un niveau très élevé. »

Un match qui promet entre deux jeunes joueurs du circuit, qui verra l’un d’eux parti­ciper à sa première finale de Masters 1000 en carrière.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 15:46

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥