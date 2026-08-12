Rafael Jodar est incontestablement l’une des grandes révélations de cette saison 2026. Inarrêtable depuis le mois d’avril, l’Espagnol pointe désormais virtuellement à la 11e place mondiale et pourrait même faire son entrée dans le top 10 en cas de titre à Montréal.
Après sa belle victoire face à Arthur Fils, Jodar s’est confié en conférence de presse sur la difficulté du circuit professionnel, qui peut parfois sembler bien plus accessible lorsqu’on l’observe de l’extérieur.
Selon lui, rien n’est facile et ses excellents résultats sont avant tout le fruit d’un travail constant.
« Je ne pense pas que ce soit facile. Ce n’est pas parce que j’obtiens de bons résultats dans ce genre de tournois que les choses sont faciles. Cela reste extrêmement difficile. Dès le premier tour, comme nous avons pu le voir ici à Montréal lors de mon premier match, cela a été très compliqué », a expliqué Rafael Jodar, qui retrouvera Brandon Nakashima en demi‐finales.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 09:45