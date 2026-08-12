Rafael Jodar est incon­tes­ta­ble­ment l’une des grandes révé­la­tions de cette saison 2026. Inarrêtable depuis le mois d’avril, l’Espagnol pointe désor­mais virtuel­le­ment à la 11e place mondiale et pour­rait même faire son entrée dans le top 10 en cas de titre à Montréal.

Après sa belle victoire face à Arthur Fils, Jodar s’est confié en confé­rence de presse sur la diffi­culté du circuit profes­sionnel, qui peut parfois sembler bien plus acces­sible lorsqu’on l’observe de l’extérieur.

Selon lui, rien n’est facile et ses excel­lents résul­tats sont avant tout le fruit d’un travail constant.

« Je ne pense pas que ce soit facile. Ce n’est pas parce que j’obtiens de bons résul­tats dans ce genre de tour­nois que les choses sont faciles. Cela reste extrê­me­ment diffi­cile. Dès le premier tour, comme nous avons pu le voir ici à Montréal lors de mon premier match, cela a été très compliqué », a expliqué Rafael Jodar, qui retrou­vera Brandon Nakashima en demi‐finales.