Rafael Jodar était bien évidem­ment le grand favori de cette demi‐finale face à l’Américain Brandon Nakashima. Malgré la régu­la­rité et la soli­dité de ce dernier, peu d’observateurs l’imaginaient capable de mettre un terme au superbe « run » de l’Espagnol au Canada.

Et pour­tant, parfai­te­ment solide dans son plan de jeu et parti­cu­liè­re­ment effi­cace dans le tie‐break du premier set, Nakashima a eu le dernier mot en s’imposant en deux manches, 7–6, 6–3, face à Jodar.

Comme l’explique très juste­ment le jour­na­liste José Moron, Jodar est un joueur qui apprécie énor­mé­ment le rythme et les échanges soutenus. Or, l’Américain ne lui en a quasi­ment jamais donné, un peu à l’image de Taylor Fritz la semaine dernière. Un schéma qui semble mettre en évidence l’un des prin­ci­paux axes de progres­sion de la jeune pépite espagnole.

Hoy Rafa fue superado por un Nakashima que brilló con su plan de juego.



Ya son dos torneos seguidos donde Jódar se choca con un rival que no le da ritmo.



Su derrota se puede explicar desde varios errores suyos y aciertos del rival.



Las claves, con @tennis_insights, aquí : pic.twitter.com/qrXdaNumNe — José Morón (@jmgmoron) August 13, 2026

« Aujourd’hui, Rafa a été surpassé par un Nakashima qui a brillé par son plan de jeu. Cela fait déjà deux tour­nois consé­cu­tifs qu’il se heurte à un adver­saire qui ne lui donne pas de rythme. Sa défaite peut s’expliquer par plusieurs erreurs de sa part, mais égale­ment par les choix et la réus­site de son adver­saire » a déclaré José Moron.