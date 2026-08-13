Rafael Jodar était bien évidemment le grand favori de cette demi‐finale face à l’Américain Brandon Nakashima. Malgré la régularité et la solidité de ce dernier, peu d’observateurs l’imaginaient capable de mettre un terme au superbe « run » de l’Espagnol au Canada.
Et pourtant, parfaitement solide dans son plan de jeu et particulièrement efficace dans le tie‐break du premier set, Nakashima a eu le dernier mot en s’imposant en deux manches, 7–6, 6–3, face à Jodar.
Comme l’explique très justement le journaliste José Moron, Jodar est un joueur qui apprécie énormément le rythme et les échanges soutenus. Or, l’Américain ne lui en a quasiment jamais donné, un peu à l’image de Taylor Fritz la semaine dernière. Un schéma qui semble mettre en évidence l’un des principaux axes de progression de la jeune pépite espagnole.
« Aujourd’hui, Rafa a été surpassé par un Nakashima qui a brillé par son plan de jeu. Cela fait déjà deux tournois consécutifs qu’il se heurte à un adversaire qui ne lui donne pas de rythme. Sa défaite peut s’expliquer par plusieurs erreurs de sa part, mais également par les choix et la réussite de son adversaire » a déclaré José Moron.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 09:16