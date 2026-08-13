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José Moron explique la défaite de Jodar : « Ca fait déjà deux tour­nois d’af­filée qu’il se heurte à un rival qui ne lui donne pas de rythme »

Par
Antoine Touchard
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Rafael Jodar était bien évidem­ment le grand favori de cette demi‐finale face à l’Américain Brandon Nakashima. Malgré la régu­la­rité et la soli­dité de ce dernier, peu d’observateurs l’imaginaient capable de mettre un terme au superbe « run » de l’Espagnol au Canada.

Et pour­tant, parfai­te­ment solide dans son plan de jeu et parti­cu­liè­re­ment effi­cace dans le tie‐break du premier set, Nakashima a eu le dernier mot en s’imposant en deux manches, 7–6, 6–3, face à Jodar.

Comme l’explique très juste­ment le jour­na­liste José Moron, Jodar est un joueur qui apprécie énor­mé­ment le rythme et les échanges soutenus. Or, l’Américain ne lui en a quasi­ment jamais donné, un peu à l’image de Taylor Fritz la semaine dernière. Un schéma qui semble mettre en évidence l’un des prin­ci­paux axes de progres­sion de la jeune pépite espagnole.

« Aujourd’hui, Rafa a été surpassé par un Nakashima qui a brillé par son plan de jeu. Cela fait déjà deux tour­nois consé­cu­tifs qu’il se heurte à un adver­saire qui ne lui donne pas de rythme. Sa défaite peut s’expliquer par plusieurs erreurs de sa part, mais égale­ment par les choix et la réus­site de son adver­saire » a déclaré José Moron. 

Publié le jeudi 13 août 2026 à 09:16

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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