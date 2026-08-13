Accueil ATP ATP - Montréal

Julien Varlet analyse la défaite d’Artur Fils et n’est pas tendre : « Fils jouait trop loin de sa ligne…Il peut jouer le match 10 fois, il le perd 9 fois »

Par
Antoine Touchard
-
152

L’émission « Sans Filets » est devenue un véri­table rendez‐vous quoti­dien pour les passionnés de tennis.

Dans l’émission du 12 août, le thème était bien évidem­ment consacré à la défaite du numéro un fran­çais, Arthur Fils, face à la pépite espa­gnole Rafael Jodar, dans un tournoi où l’on espé­rait forcé­ment le voir aller beau­coup plus loin.

Interrogé sur cette rencontre, Julien Varlet, ancien joueur et entraî­neur, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Fils a abordé le match avec une mauvaise tactique et a surtout manqué d’agressivité pour parvenir à désta­bi­liser son adversaire.

« Fils n’a pas gêné Jodar. Le tennis, c’est un sport de géomé­trie et de pour­cen­tage. Fils jouait trop loin de sa ligne et ne pouvait pas mettre en diffi­culté Jodar, qui faisait moins de fautes. Il peut jouer le match dix fois, il le perd neuf fois » a déclaré Varlet.

Publié le jeudi 13 août 2026 à 09:52

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥