L’émission « Sans Filets » est devenue un véri­table rendez‐vous quoti­dien pour les passionnés de tennis.

Dans l’émission du 12 août, le thème était bien évidem­ment consacré à la défaite du numéro un fran­çais, Arthur Fils, face à la pépite espa­gnole Rafael Jodar, dans un tournoi où l’on espé­rait forcé­ment le voir aller beau­coup plus loin.

Interrogé sur cette rencontre, Julien Varlet, ancien joueur et entraî­neur, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Fils a abordé le match avec une mauvaise tactique et a surtout manqué d’agressivité pour parvenir à désta­bi­liser son adversaire.

🤕 « Fils n’a pas gêné Jodar. Le tennis, c’est un sport de géomé­trie et de pour­cen­tage. Fils jouait trop loin de sa ligne et ne pouvait pas mettre en diffi­culté Jodar qui faisait moins de fautes. Il peut jouer le match 10 fois, il le perd 9 fois. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/GtIGC5Q81X — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 12, 2026

« Fils n’a pas gêné Jodar. Le tennis, c’est un sport de géomé­trie et de pour­cen­tage. Fils jouait trop loin de sa ligne et ne pouvait pas mettre en diffi­culté Jodar, qui faisait moins de fautes. Il peut jouer le match dix fois, il le perd neuf fois » a déclaré Varlet.