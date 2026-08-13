L’émission « Sans Filets » est devenue un véritable rendez‐vous quotidien pour les passionnés de tennis.
Dans l’émission du 12 août, le thème était bien évidemment consacré à la défaite du numéro un français, Arthur Fils, face à la pépite espagnole Rafael Jodar, dans un tournoi où l’on espérait forcément le voir aller beaucoup plus loin.
Interrogé sur cette rencontre, Julien Varlet, ancien joueur et entraîneur, n’a pas mâché ses mots. Selon lui, Fils a abordé le match avec une mauvaise tactique et a surtout manqué d’agressivité pour parvenir à déstabiliser son adversaire.
« Fils n’a pas gêné Jodar. Le tennis, c’est un sport de géométrie et de pourcentage. Fils jouait trop loin de sa ligne et ne pouvait pas mettre en difficulté Jodar, qui faisait moins de fautes. Il peut jouer le match dix fois, il le perd neuf fois » a déclaré Varlet.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 09:52