Rafael Jodar est actuel­le­ment au cœur de toutes les discus­sions et de tous les débats du circuit.

Par ses résul­tats et son niveau de jeu, le Madrilène fait parler la poudre.

Julien Varlet, ancien joueur de tennis fran­çais classé au mieux 135e à l’ATP et habitué à inter­venir lors de l’émission Sans Filet de Winamax, s’est livré sur le prin­cipal défaut qu’il voit dans le jeu de Jodar.

⚡ « Jodar n’a pas de faille. Sur le match d’hier, ce qui m’im­pres­sionne, c’est sa matu­rité. Si on parle unique­ment de tech­nique, il sait faire tous les coups. Le seul « point faible » c’est son service. Mais, à part ça, ce garçon est excep­tionnel. »



🗣️ @JulienVarlet1 pic.twitter.com/xZ7Xw93riX — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 12, 2026

Un compar­ti­ment du jeu encore perfec­tible pour le jeune Espagnol, qui aura sans aucun doute à cœur de déve­lopper au cours de sa carrière pour pour­suivre sa dyna­mique et, un jour, atteindre poten­tiel­le­ment les sommets.