Rafael Jodar est actuellement au cœur de toutes les discussions et de tous les débats du circuit.
Par ses résultats et son niveau de jeu, le Madrilène fait parler la poudre.
Julien Varlet, ancien joueur de tennis français classé au mieux 135e à l’ATP et habitué à intervenir lors de l’émission Sans Filet de Winamax, s’est livré sur le principal défaut qu’il voit dans le jeu de Jodar.
Un compartiment du jeu encore perfectible pour le jeune Espagnol, qui aura sans aucun doute à cœur de développer au cours de sa carrière pour poursuivre sa dynamique et, un jour, atteindre potentiellement les sommets.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 18:50