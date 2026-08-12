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Julien Varlet dévoile la faille de Rafael Jodar : « C’est son seul point faible. Mais à part ça, ce garçon est exceptionnel »

Par
Antoine Touchard
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Australian Open - Melbourne - 20�12025

Rafael Jodar est actuel­le­ment au cœur de toutes les discus­sions et de tous les débats du circuit.

Par ses résul­tats et son niveau de jeu, le Madrilène fait parler la poudre.

Julien Varlet, ancien joueur de tennis fran­çais classé au mieux 135e à l’ATP et habitué à inter­venir lors de l’émission Sans Filet de Winamax, s’est livré sur le prin­cipal défaut qu’il voit dans le jeu de Jodar.

Un compar­ti­ment du jeu encore perfec­tible pour le jeune Espagnol, qui aura sans aucun doute à cœur de déve­lopper au cours de sa carrière pour pour­suivre sa dyna­mique et, un jour, atteindre poten­tiel­le­ment les sommets.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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