Kyrgios : « Ce que disent les médias, je m’en fous »

A l’issue de sa défaite face à Hurkacz, Nick Kyrgios a d’abord tenu à rendre hommage à son adver­saire avant d’ex­pli­quer qu’il se moquait de ce que pouvait dire de lui les médias mais aussi certains fans.

« Je me moque de savoir si les gens n’aiment pas la façon dont je jouer au tennis, comment je suis ou comment je m’ha­bille. Je comprends qu’il y a diffé­rentes person­na­lités, c’est comme ça. Mais dès le début de ma carrière, il y avait une image de moi basée sur ce que je faisais sur le terrain. Une image qui ne corres­pond pas du tout à qui je suis. De plus ce que disent les médias, je m’en fous. Je viens en confé­rence de presse parce que je ne veux pas payer une amende mais fran­che­ment être ici devant vous ne m’in­té­resse pas », voila qui est plutôt clair comme message même si au fond de lui Nick sait bien que les médias lui font plus de « bien » que de « mal » surtout quand il a des très bons résul­tats sur le court.