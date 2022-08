Kyrgios dévoile sa stratégie pour battre Medvedev : « C’est aussi ça le tennis »

Répétant inlas­sa­ble­ment depuis des années qu’il n’a pas besoin de coach pour comprendre le jeu, Nick Kyrgios a une fois de plus confirmé cette tendance ce mercredi en s’of­frant le numéro un mondial Daniil Medvedev grâce notam­ment à une stra­tégie bien précise.

« Je savais qu’il arri­vait avec beau­coup de confiance, alors j’ai mis en place un style de jeu où je n’al­lais pas lui donner beau­coup de rythme. J’ai fait service‐volée sur chaque point. Et vu que je servais et que je volleyais bien, je me suis donc dit que j’al­lais conti­nuer comme ça. C’est aussi ça le tennis », a déclaré l’Australien en confé­rence de presse d’après match.