Kyrgios : « Les médias ont dépeint une image de moi comme quelqu’un de terrible qui, je pense, est en train d’être nettoyée »

Hier, une nouvelle fois, Nick Kyrgios a encore enchanté le public en domi­nant avec la manière son compa­triote Alex de Minaur (6–2, 6–3). L’Australien est donc en quart de finale où il affron­tera le Polonais Hubert Hurkacz.

A l’issue de cette victoire, la 16ème en 17 matchs depuis Wimbledon, Nick a encore tenu à préciser les choses concer­nant cette « nouvelle » ère qu’il est entrain de proposer aux fans.

« J’aime par exemple quand je joue contre Roger et Rafa et que 95% des gens les supportent. J’adore ce type de situa­tion beau­coup. Les médias ont dépeint une image de moi comme quel­qu’un de terrible qui, je pense, est en train d’être nettoyée. Et la réalité commence à devenir plus claire. Je joue pour beau­coup plus de gens que pour moi‐même, j’es­père que je peux inspirer beau­coup de jeunes à être eux‐mêmes et à faire ce qu’ils veulent faire, à être bien dans leur peau. C’est un message puissant »