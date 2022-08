Nick Kyrgios est vrai­ment dans une bonne période.

Face à Daniil Medvedev, il a confirmé ses progrès dans tous les compar­ti­ments du jeu.

Alors qu’il aurait pu sortir frustré après la perte de la première manche, ayant raté deux balles de set (6–7), l’Australien n’a pas explosé. Il s’est contenté de conti­nuer à être offensif et agressif, enchaî­nant quasi­ment systé­ma­ti­que­ment le service volée sur sa mise en jeu.

En face, Daniil semblait un peu passif, toujours campé vers la bâche du fond de court. Breakant rapi­de­ment dans le deuxième set, Nick empocha donc la manche sans forcer (6–4).

Et puis, un évène­ment eut lieu, les premières balles de break du match pour Daniil (deux), une sorte de tour­nant dans ce duel élec­trique. L’Australien, toujours solide sur sa première balle, les écar­tait sans trem­bler et le Russe, sans savoir pour­quoi, perdait alors le fil du duel.

20 minutes plus tard, Nick bouclait le match (6–7, 6–4, 6–2) pour éliminer du tournoi le tenant du titre et numéro 1 mondial, prou­vant qu’il est aussi un vrai joueur de touché, et surtout un volleyeur d’une effi­ca­cité redoutable.

Drôle de mercredi pour les orga­ni­sa­teurs puisque un peu plus tôt, c’est la tête de série numéro deux, Carlos Alcaraz, qui était égale­ment éliminée.