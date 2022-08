Kyrgios sur Auger‐Aliassime : « Tant qu’il garde la tête froide et qu’il ne fait pas des choses aussi stupides que ce que j’ai fait quand j’étais jeune, je pense qu’il peut accomplir beaucoup plus que moi »

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal faisant suite à sa victoire face à son compa­triote Alex De Minaur, Nick Kyrgios, inter­rogé sur le local de « l’étape » Félix Auger‐Aliassime, n’a pas tari d’éloges le concernant.

« Tant qu’il garde la tête froide et qu’il ne fait pas des choses aussi stupides que ce que j’ai fait quand j’étais jeune, je pense qu’il peut accom­plir beau­coup plus que moi et se battre pour gagner des titres du Grand Chelem. C’est un joueur incroyable. Il n’y a aucune limite pour quelqu’un comme lui. Je pense qu’il fait partie des rares qui peuvent accom­plir de grandes choses. Ça dépasse le tennis. Son impact peut être plus grand que juste celui qu’il a sur le sport. »