Alexander Zverev abor­dera le Masters 1000 de Montréal dans la peau de tête de série n°1 et de grand favori, après les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Le tournoi cana­dien marque le coup d’envoi d’une tournée nord‐américaine parti­cu­liè­re­ment impor­tante, avec comme objectif final l’US Open, dernier Grand Chelem de la saison.

Mais Montréal est aussi devenu l’un des Masters 1000 les plus délaissés par les cadors du circuit, qui sont chaque année nombreux à renoncer à y parti­ciper en raison d’un calen­drier parti­cu­liè­re­ment chargé.

Interrogé sur ce sujet lors du Media Day, l’Allemand a d’ailleurs reconnu qu’il avait lui aussi sérieu­se­ment envi­sagé de faire l’im­passe sur l’épreuve avant de fina­le­ment décider de s’ali­gner au départ.

« On a toujours envie d’af­fronter les meilleurs, surtout à l’ap­proche de l’US Open. Je comprends toute­fois leur déci­sion. D’ailleurs, nous avons nous aussi envi­sagé de ne pas venir à Montréal cette année, avant de fina­le­ment décider de jouer », a déclaré Sascha Zverev.