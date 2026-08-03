Alexander Zverev abordera le Masters 1000 de Montréal dans la peau de tête de série n°1 et de grand favori, après les forfaits de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Le tournoi canadien marque le coup d’envoi d’une tournée nord‐américaine particulièrement importante, avec comme objectif final l’US Open, dernier Grand Chelem de la saison.
Mais Montréal est aussi devenu l’un des Masters 1000 les plus délaissés par les cadors du circuit, qui sont chaque année nombreux à renoncer à y participer en raison d’un calendrier particulièrement chargé.
Interrogé sur ce sujet lors du Media Day, l’Allemand a d’ailleurs reconnu qu’il avait lui aussi sérieusement envisagé de faire l’impasse sur l’épreuve avant de finalement décider de s’aligner au départ.
« On a toujours envie d’affronter les meilleurs, surtout à l’approche de l’US Open. Je comprends toutefois leur décision. D’ailleurs, nous avons nous aussi envisagé de ne pas venir à Montréal cette année, avant de finalement décider de jouer », a déclaré Sascha Zverev.
Publié le lundi 3 août 2026 à 10:51