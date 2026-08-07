Les interventions sur le plateau de Tennis Channel, sont presque toujours des moments décontractés pour les joueurs et joueuses. Les invités verrouillent un peu moins leur communication qu’en conférence de presse standard.
Jiri Lehecka en est un parfait exemple. Après sa victoire contre Alexander Blockx au troisième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), le Tchèque est passé sur le plateau. Pointant au 12e rang mondial, le joueur est dans la course pour disputer les ATP Finals de Turin.
Questionné à ce sujet par l’animateur, Lehecka a répondu par l’affirmatif. Une réponse qui témoigne de la confiance actuelle en son tennis du protégé de Frédéric Fontang.
Journaliste : Verra‐t‐on Jiri Lehecka à Turin cette année ?
Jiri Lehecka : Oui ! (rire)
Publié le vendredi 7 août 2026 à 10:50