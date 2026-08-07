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La décla­ra­tion osée de Lehecka : « Je serai aux ATP Finals de Turin »

Par
Jean Muller
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Les inter­ven­tions sur le plateau de Tennis Channel, sont presque toujours des moments décon­tractés pour les joueurs et joueuses. Les invités verrouillent un peu moins leur commu­ni­ca­tion qu’en confé­rence de presse standard. 

Jiri Lehecka en est un parfait exemple. Après sa victoire contre Alexander Blockx au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), le Tchèque est passé sur le plateau. Pointant au 12e rang mondial, le joueur est dans la course pour disputer les ATP Finals de Turin. 

Questionné à ce sujet par l’ani­ma­teur, Lehecka a répondu par l’af­fir­matif. Une réponse qui témoigne de la confiance actuelle en son tennis du protégé de Frédéric Fontang.

Journaliste : Verra‐t‐on Jiri Lehecka à Turin cette année ?

Jiri Lehecka : Oui ! (rire)

Publié le vendredi 7 août 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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