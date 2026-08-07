Les inter­ven­tions sur le plateau de Tennis Channel, sont presque toujours des moments décon­tractés pour les joueurs et joueuses. Les invités verrouillent un peu moins leur commu­ni­ca­tion qu’en confé­rence de presse standard.

Jiri Lehecka en est un parfait exemple. Après sa victoire contre Alexander Blockx au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), le Tchèque est passé sur le plateau. Pointant au 12e rang mondial, le joueur est dans la course pour disputer les ATP Finals de Turin.

Questionné à ce sujet par l’ani­ma­teur, Lehecka a répondu par l’af­fir­matif. Une réponse qui témoigne de la confiance actuelle en son tennis du protégé de Frédéric Fontang.

Journaliste : Verra‐t‐on Jiri Lehecka à Turin cette année ?

Jiri Lehecka : Oui ! (rire)