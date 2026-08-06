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La demande raris­sime de Tien à Monfils après l’avoir battu au 2e tour

Par
Thomas S
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C’est une image qui restera : Learner Tien, tel un simple fan, deman­dant un auto­graphe sur une balle à Gaël Monfils après l’avoir battu au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal.

Alors que le Français a disputé le dernier match de sa carrière sur ce tournoi québé­cois qui lui tient tant à coeur, son adver­saire améri­cain de 20 ans a donc décidé de lui demander un souvenir. 

Une atten­tion raris­sime qui illustre tout l’im­pact que le Français a pu avoir sur les jeunes générations. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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