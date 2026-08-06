C’est une image qui restera : Learner Tien, tel un simple fan, deman­dant un auto­graphe sur une balle à Gaël Monfils après l’avoir battu au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal.

Alors que le Français a disputé le dernier match de sa carrière sur ce tournoi québé­cois qui lui tient tant à coeur, son adver­saire améri­cain de 20 ans a donc décidé de lui demander un souvenir.

Watching Learner Tien walk up to Monfils for a signed ball after that battle… excuse me while I cry.😭😭😭😭



📸: @OBNmontreal Instagram pic.twitter.com/aUYFkSAi80 — Learner Tien News (@LearnerTienNews) August 6, 2026

Une atten­tion raris­sime qui illustre tout l’im­pact que le Français a pu avoir sur les jeunes générations.