C’est une image qui restera : Learner Tien, tel un simple fan, demandant un autographe sur une balle à Gaël Monfils après l’avoir battu au deuxième tour du Masters 1000 de Montréal.
Alors que le Français a disputé le dernier match de sa carrière sur ce tournoi québécois qui lui tient tant à coeur, son adversaire américain de 20 ans a donc décidé de lui demander un souvenir.
Watching Learner Tien walk up to Monfils for a signed ball after that battle… excuse me while I cry.😭😭😭😭— Learner Tien News (@LearnerTienNews) August 6, 2026
📸: @OBNmontreal Instagram pic.twitter.com/aUYFkSAi80
Une attention rarissime qui illustre tout l’impact que le Français a pu avoir sur les jeunes générations.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 14:04