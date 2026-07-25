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La grosse déci­sion de Sinner avant l’US Open

Par
Jean Muller
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Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de 2026, Jannik Sinner ne rentrera fina­le­ment pas dans l’his­toire en deve­nant le premier à s’ad­juger les neuf en une saison. 

L’organisation de l’Open du Canada a annoncé le forfait du quin­tuple cham­pion en Grand Chelem. Une déci­sion de l’Italien plutôt logique, il avait fait l’im­passe sur le même tournoi l’an passé, après avoir remporté Wimbledon.

Cette program­ma­tion plus ciblée vise poten­tiel­le­ment à préserver Sinner sur cette tournée améri­caine, alors que la fraî­cheur physique manquait sur l’ocre. Pour rappel, le joueur de 24 ans est sortie* préma­tu­ré­ment de Roland‐Garros au deuxième tour, après avoir enchaîné tous les Masters 1000 sur terre battue.

Sauf surprise, le numéro un mondial devrait faire son retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), pour préparer la dernière levée du Grand Chelem.

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 08:17

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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