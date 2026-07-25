Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de 2026, Jannik Sinner ne rentrera fina­le­ment pas dans l’his­toire en deve­nant le premier à s’ad­juger les neuf en une saison.

L’organisation de l’Open du Canada a annoncé le forfait du quin­tuple cham­pion en Grand Chelem. Une déci­sion de l’Italien plutôt logique, il avait fait l’im­passe sur le même tournoi l’an passé, après avoir remporté Wimbledon.

Cette program­ma­tion plus ciblée vise poten­tiel­le­ment à préserver Sinner sur cette tournée améri­caine, alors que la fraî­cheur physique manquait sur l’ocre. Pour rappel, le joueur de 24 ans est sortie* préma­tu­ré­ment de Roland‐Garros au deuxième tour, après avoir enchaîné tous les Masters 1000 sur terre battue.

🚨 Jannik Sinner has with­drawn from the National Bank Open in Montreal pic.twitter.com/nW5Lvk6VN0 — jannik sinner files (@jannik_files) July 24, 2026

Sauf surprise, le numéro un mondial devrait faire son retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), pour préparer la dernière levée du Grand Chelem.