Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de 2026, Jannik Sinner ne rentrera finalement pas dans l’histoire en devenant le premier à s’adjuger les neuf en une saison.
L’organisation de l’Open du Canada a annoncé le forfait du quintuple champion en Grand Chelem. Une décision de l’Italien plutôt logique, il avait fait l’impasse sur le même tournoi l’an passé, après avoir remporté Wimbledon.
Cette programmation plus ciblée vise potentiellement à préserver Sinner sur cette tournée américaine, alors que la fraîcheur physique manquait sur l’ocre. Pour rappel, le joueur de 24 ans est sortie* prématurément de Roland‐Garros au deuxième tour, après avoir enchaîné tous les Masters 1000 sur terre battue.
🚨 Jannik Sinner has withdrawn from the National Bank Open in Montreal pic.twitter.com/nW5Lvk6VN0— jannik sinner files (@jannik_files) July 24, 2026
Sauf surprise, le numéro un mondial devrait faire son retour à la compétition au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août 2026), pour préparer la dernière levée du Grand Chelem.
Publié le samedi 25 juillet 2026 à 08:17