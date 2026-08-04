Stefanos Tsitsipas était contraint de passer par les qualifications d’un Masters 1000 pour la première fois depuis 2018.
Le Grec s’en est sorti avec autorité, validant son billet pour le tableau principal sans véritablement puiser dans ses réserves. Pour son entrée en lice, il affrontait ce mardi le puissant serveur américain Martin Damm Jr.
Très inspiré dès les premiers échanges, Tsitsipas a affiché un excellent niveau de jeu et semble retrouver peu à peu ses meilleures sensations.
Il s’est notamment offert ce qui est, pour beaucoup, le plus beau point du tournoi jusqu’à présent, grâce à un somptueux passing de coup droit en bout de course, laissant son adversaire sans la moindre réaction
Publié le mardi 4 août 2026 à 18:25