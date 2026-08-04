Stefanos Tsitsipas était contraint de passer par les quali­fi­ca­tions d’un Masters 1000 pour la première fois depuis 2018.

Le Grec s’en est sorti avec auto­rité, vali­dant son billet pour le tableau prin­cipal sans véri­ta­ble­ment puiser dans ses réserves. Pour son entrée en lice, il affron­tait ce mardi le puis­sant serveur améri­cain Martin Damm Jr.

Très inspiré dès les premiers échanges, Tsitsipas a affiché un excellent niveau de jeu et semble retrouver peu à peu ses meilleures sensations.

Il s’est notam­ment offert ce qui est, pour beau­coup, le plus beau point du tournoi jusqu’à présent, grâce à un somp­tueux passing de coup droit en bout de course, lais­sant son adver­saire sans la moindre réaction