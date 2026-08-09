Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire.
165e mondial début janvier et inconnu du grand public, l’Espagnol de 19 ans a connu une ascension tout à fait fulgurante en l’espace de quelques semaines.
Virtuellement 13e mondial avant d’affronter Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, Rafa vient de rejoindre deux de ses illustres compatriotes dans l’histoire.
En effet, en devenant le troisième adolescent à atteindre au moins trois quarts de finale consécutifs en Masters 1000, depuis 1990, il a égalé Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.
3 – List of teenagers to reach 3+ consecutive ATP Masters 1000 QFs since the format’s introduction in 1990 :— OptaAce (@OptaAce) August 9, 2026
Rafael Nadal 🇪🇸
Carlos Alcaraz 🇪🇸
Rafael Jodar 🇪🇸🆕
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Rien que ça.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 12:39