Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire.

165e mondial début janvier et inconnu du grand public, l’Espagnol de 19 ans a connu une ascen­sion tout à fait fulgu­rante en l’es­pace de quelques semaines.

Virtuellement 13e mondial avant d’af­fronter Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, Rafa vient de rejoindre deux de ses illustres compa­triotes dans l’histoire.

En effet, en deve­nant le troi­sième adoles­cent à atteindre au moins trois quarts de finale consé­cu­tifs en Masters 1000, depuis 1990, il a égalé Rafael Nadal et Carlos Alcaraz.

3 – List of teena­gers to reach 3+ conse­cu­tive ATP Masters 1000 QFs since the format’s intro­duc­tion in 1990 :



Rafael Nadal 🇪🇸

Carlos Alcaraz 🇪🇸

Rafael Jodar 🇪🇸🆕



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Rien que ça.