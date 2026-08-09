Accueil ATP ATP - Montréal

La pépite Rafa Jodar rejoint Nadal et Alcaraz dans un cercle très fermé

Par
Thomas S
-
3358
Australian Open - Melbourne - 20�12025

Tout va très vite dans le tennis, et ce n’est pas Rafael Jodar qui dira le contraire.

165e mondial début janvier et inconnu du grand public, l’Espagnol de 19 ans a connu une ascen­sion tout à fait fulgu­rante en l’es­pace de quelques semaines. 

Virtuellement 13e mondial avant d’af­fronter Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, Rafa vient de rejoindre deux de ses illustres compa­triotes dans l’histoire.

En effet, en deve­nant le troi­sième adoles­cent à atteindre au moins trois quarts de finale consé­cu­tifs en Masters 1000, depuis 1990, il a égalé Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. 

Rien que ça. 

Publié le dimanche 9 août 2026 à 12:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥