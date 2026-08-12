Le journaliste Espagnol et rédacteur en chef de nos confrères de Punto de break fait partie des références dans le monde du tennis et se montre souvent très bien informé.
Très actif sur X, où il partage régulièrement des informations exclusives, il est revenu sur la victoire impressionnante de l’Américain Ben Shelton face à Jakub Mensik sur le score de 6–3 6–1.
« Je pense que c’est l’un des matchs les plus impressionnants que j’ai vus de Shelton depuis très longtemps. Probablement au même niveau que ceux qu’il avait disputés l’année dernière dans ce même tournoi. Il y a quelque chose au Canada qui lui réussit bien. Ce que j’aimerais voir, c’est Ben réaliser ce genre de performance lorsqu’il affronte les meilleurs, car il n’a pas encore connu l’une de ces grandes soirées en Grand Chelem face à Alcaraz ou Sinner. Contre eux, j’ai le sentiment qu’il lui manque encore quelque chose. Ce qu’il a réalisé aujourd’hui, en ne commettant que 3 fautes sur l’ensemble du match, est tout simplement incroyable. Le Shelton que l’on a vu aujourd’hui pourrait probablement tenir tête à n’importe qui. Reste maintenant à voir s’il sera capable de conserver ce niveau de jeu à l’approche de l’US Open. » a déclaré José Moron sur son compte X.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 18:20