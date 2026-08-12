Le jour­na­liste Espagnol et rédac­teur en chef de nos confrères de Punto de break fait partie des réfé­rences dans le monde du tennis et se montre souvent très bien informé.

Très actif sur X, où il partage régu­liè­re­ment des infor­ma­tions exclu­sives, il est revenu sur la victoire impres­sion­nante de l’Américain Ben Shelton face à Jakub Mensik sur le score de 6–3 6–1.

Creo que es de los partidos más brutales que le recuerdo a Shelton en mucho tiempo.



Probablemente, con los que jugó el año pasado en este mismo torneo. Algo tiene Canadá que le gusta.



Lo que me gustaría ver es a Ben hacer esto mismo cuando enfrenta a los de arriba, porque aún… https://t.co/uvh9bEsQWp — José Morón (@jmgmoron) August 11, 2026

« Je pense que c’est l’un des matchs les plus impres­sion­nants que j’ai vus de Shelton depuis très long­temps. Probablement au même niveau que ceux qu’il avait disputés l’année dernière dans ce même tournoi. Il y a quelque chose au Canada qui lui réussit bien. Ce que j’aimerais voir, c’est Ben réaliser ce genre de perfor­mance lorsqu’il affronte les meilleurs, car il n’a pas encore connu l’une de ces grandes soirées en Grand Chelem face à Alcaraz ou Sinner. Contre eux, j’ai le senti­ment qu’il lui manque encore quelque chose. Ce qu’il a réalisé aujourd’hui, en ne commet­tant que 3 fautes sur l’ensemble du match, est tout simple­ment incroyable. Le Shelton que l’on a vu aujourd’hui pour­rait proba­ble­ment tenir tête à n’importe qui. Reste main­te­nant à voir s’il sera capable de conserver ce niveau de jeu à l’approche de l’US Open. » a déclaré José Moron sur son compte X.