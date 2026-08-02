Après avoir fait part de sa déception concernant les forfaits, entre autres, de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, le local a évoqué l’une des solutions pour éviter les retraits à répétition sur un même tournoi.
« J’en ai souvent parlé et il y a actuellement pas mal de discussions avec l’ATP et avec les officiels pour voir ce que l’on pourrait faire. Pas mal d’idées sont en train d’être mises sur la table pour trouver un équilibre entre la nécessaire protection des joueurs mais aussi celle des tournois. Une des propositions serait de ne plus avoir le droit de manquer deux années d’affilée le même tournoi. Il y en a d’autres. On verra bien dans le futur… »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:24