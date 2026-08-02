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La solu­tion radi­cale de Félix Auger‐Aliassime pour éviter les forfais à répé­ti­tion : « Une des propo­si­tions serait de ne plus avoir le droit de manquer deux années d’af­filée le même tournoi »

Par
Thomas S
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Après avoir fait part de sa décep­tion concer­nant les forfaits, entre autres, de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, le local a évoqué l’une des solu­tions pour éviter les retraits à répé­ti­tion sur un même tournoi. 

« J’en ai souvent parlé et il y a actuel­le­ment pas mal de discus­sions avec l’ATP et avec les offi­ciels pour voir ce que l’on pour­rait faire. Pas mal d’idées sont en train d’être mises sur la table pour trouver un équi­libre entre la néces­saire protec­tion des joueurs mais aussi celle des tour­nois. Une des propo­si­tions serait de ne plus avoir le droit de manquer deux années d’af­filée le même tournoi. Il y en a d’autres. On verra bien dans le futur… »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 15:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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