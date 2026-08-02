Après avoir fait part de sa décep­tion concer­nant les forfaits, entre autres, de Jannik Sinner et Novak Djokovic sur le Masters 1000 de Montréal, le local a évoqué l’une des solu­tions pour éviter les retraits à répé­ti­tion sur un même tournoi.

« J’en ai souvent parlé et il y a actuel­le­ment pas mal de discus­sions avec l’ATP et avec les offi­ciels pour voir ce que l’on pour­rait faire. Pas mal d’idées sont en train d’être mises sur la table pour trouver un équi­libre entre la néces­saire protec­tion des joueurs mais aussi celle des tour­nois. Une des propo­si­tions serait de ne plus avoir le droit de manquer deux années d’af­filée le même tournoi. Il y en a d’autres. On verra bien dans le futur… »