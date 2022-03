L’avenir s’éclaircit un peu pour Novak Djokovic ces dernières semaines. Il va faire son retour sur le circuit à Monte‐Carlo (du 10 au 18 avril), avant de se lancer dans la défense de ses titres à Roland‐Garros et Wimbledon. En revanche, il lui est toujours impos­sible, à l’heure actuelle, de se rendre sur le conti­nent américain.

Eugene Lapierre, direc­teur de l’Open du Canada (8 au 14 août), l’a confirmé au Journal de Montréal.

« Nous ne sommes pas vrai­ment pressés (de confirmer la régle­men­ta­tion, ndlr). Nous imagi­nons qu’il y aura des chan­ge­ments., si la situa­tion s’amé­liore ou si elle s’ag­grave, ou quoi que ce soit. Aujourd’hui, il est impos­sible pour Novak de revenir au Canada et de parti­ciper à l’évé­ne­ment. Alors on va attendre », a assuré le patron du Masters 1000 qui se dérou­lera à Montréal cette année. Nole a remporte quatre fois le tournoi mais n’y a plus parti­cipé depuis 2018.