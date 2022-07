Le Masters 1000 du Canada, qui se dérou­lera cette année à Montréal du 7 au 14 août, approche à grands pas. Son direc­teur, Eugène Lapierre, a balayé les sujets chauds. Après avoir donné des nouvelles rassu­rantes de Rafael Nadal, en confir­mant sa volonté de lancer sa tournée améri­caine au Québec, il a parlé d’une parti­ci­pa­tion quasi impos­sible de Novak Djokovic à cette édition 2022.

« La situa­tion est claire : soit le Canada change les règles concer­nant la vacci­na­tion, soit il devra retrousser ses manches et se faire vacciner. Cependant, je ne consi­dère aucun de ces deux scéna­rios comme probable », a avoué le patron du National Bank Open.

Nole a remporté quatre fois le tournoi mais n’y a plus parti­cipé depuis 2018. Il ne devrait pas pouvoir faire son retour cette année. Et il attend toujours une bonne nouvelle venue tout droit des Etats‐Unis, à moins d’un mois et demi du début de l’US Open (29 août au 11 septembre).