Après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils se retrouve une nouvelle fois en quarts de finale d’un Masters 1000.
Et le Français a une grosse opportunité à saisir à Montréal s’il passe l’obstacle Rafael Jodar, déjà 15e mondial et véritable révélation de la saison.
Le 24e joueur mondial pourra compter sur le soutien du public, qui le pousse depuis le début du tournoi.
« J’ai l’impression d’être vraiment à la maison, ça pousse derrière moi. J’ai l’impression que, tous les points, on les célèbre comme si j’avais gagné un match, donc c’est vraiment cool », s’est réjoui Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.
A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espagnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).
Publié le lundi 10 août 2026 à 12:58