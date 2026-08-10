Après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils se retrouve une nouvelle fois en quarts de finale d’un Masters 1000.

Et le Français a une grosse oppor­tu­nité à saisir à Montréal s’il passe l’obs­tacle Rafael Jodar, déjà 15e mondial et véri­table révé­la­tion de la saison.

Le 24e joueur mondial pourra compter sur le soutien du public, qui le pousse depuis le début du tournoi.

« J’ai l’im­pres­sion d’être vrai­ment à la maison, ça pousse derrière moi. J’ai l’im­pres­sion que, tous les points, on les célèbre comme si j’avais gagné un match, donc c’est vrai­ment cool », s’est réjoui Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espa­gnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).