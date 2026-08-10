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L’atout d’Arthur Fils avant de retrouver le nouveau phéno­mène du circuit : « J’ai l’im­pres­sion que, tous les points, on les célèbre comme si j’avais gagné un match »

Par
Baptiste Mulatier
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Après Indian Wells, Miami et Madrid, Arthur Fils se retrouve une nouvelle fois en quarts de finale d’un Masters 1000. 

Et le Français a une grosse oppor­tu­nité à saisir à Montréal s’il passe l’obs­tacle Rafael Jodar, déjà 15e mondial et véri­table révé­la­tion de la saison. 

Le 24e joueur mondial pourra compter sur le soutien du public, qui le pousse depuis le début du tournoi. 

« J’ai l’im­pres­sion d’être vrai­ment à la maison, ça pousse derrière moi. J’ai l’im­pres­sion que, tous les points, on les célèbre comme si j’avais gagné un match, donc c’est vrai­ment cool », s’est réjoui Arthur Fils dans des propos relayés par L’Equipe.

A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espa­gnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).

Publié le lundi 10 août 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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