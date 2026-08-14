Auteur d’une saison contrastée dans les grands rendez‐vous, Ben Shelton jouait très gros à l’Open du Canada. Tenant du titre, il avait 1000 points à défendre et sa place dans le top 10 était clai­re­ment menacée.

Force est de constater que « Big Ben » a réalisé un grand tournoi pour repartir avec le trophée. En finale contre Brandon Nakashima, le 10e joueur mondial a écœuré son adver­saire par sa couver­ture excep­tion­nelle, le forçant à partir souvent à la faute. Après 1 h 29 de jeu, l’Américain pouvait lever les bras au ciel (6−3, 7–6).

Un sacre qui permet à Shelton d’aborder la suite de la tournée améri­caine avec le plein de confiance. Lors de la remise des prix, il a rendu un vibrant hommage à son compa­triote. L’intéressé appréciera.

Ben Shelton after beating Brandon Nakashima in the Montreal final



“Most impor­tantly I wanna thank God. I would be nowhere without my faith. That’s what’s most impor­tant to me. I wanna congra­tu­late Brandon. First of all hell of a speech 😂. But seriously, to see the way you… pic.twitter.com/IjKWPDAJvB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2026

« Je tiens à féli­citer Brandon. Tout d’abord, quel sacré discours. Mais sérieu­se­ment, voir la façon dont tu as joué cette semaine, la façon dont tu joues depuis… Je sais que certains d’entre vous ici n’ont peut‐être pas suivi ce qui s’est passé à Washington la semaine dernière. Mais quand on voit le niveau auquel tu jouais là‐bas et tout le travail que toi et ton équipe avez fourni, ton évolu­tion en tant que joueur est vrai­ment impres­sion­nante. Tu es l’avenir du tennis améri­cain. Nous le sommes tous. C’est génial de faire ce parcours avec toi. Félicitations pour cette semaine et bonne chance pour le reste de la saison ».