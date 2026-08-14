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Le bel hommage de Ben Shelton pour son adver­saire, après son nouveau sacre : « Tu es l’avenir du tennis américain »

Par
Jean Muller
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Auteur d’une saison contrastée dans les grands rendez‐vous, Ben Shelton jouait très gros à l’Open du Canada. Tenant du titre, il avait 1000 points à défendre et sa place dans le top 10 était clai­re­ment menacée. 

Force est de constater que « Big Ben » a réalisé un grand tournoi pour repartir avec le trophée. En finale contre Brandon Nakashima, le 10e joueur mondial a écœuré son adver­saire par sa couver­ture excep­tion­nelle, le forçant à partir souvent à la faute. Après 1 h 29 de jeu, l’Américain pouvait lever les bras au ciel (6−3, 7–6).

Un sacre qui permet à Shelton d’aborder la suite de la tournée améri­caine avec le plein de confiance. Lors de la remise des prix, il a rendu un vibrant hommage à son compa­triote. L’intéressé appréciera.

« Je tiens à féli­citer Brandon. Tout d’abord, quel sacré discours. Mais sérieu­se­ment, voir la façon dont tu as joué cette semaine, la façon dont tu joues depuis… Je sais que certains d’entre vous ici n’ont peut‐être pas suivi ce qui s’est passé à Washington la semaine dernière. Mais quand on voit le niveau auquel tu jouais là‐bas et tout le travail que toi et ton équipe avez fourni, ton évolu­tion en tant que joueur est vrai­ment impres­sion­nante. Tu es l’avenir du tennis améri­cain. Nous le sommes tous. C’est génial de faire ce parcours avec toi. Félicitations pour cette semaine et bonne chance pour le reste de la saison ».

Publié le vendredi 14 août 2026 à 08:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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