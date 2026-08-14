Auteur d’une saison contrastée dans les grands rendez‐vous, Ben Shelton jouait très gros à l’Open du Canada. Tenant du titre, il avait 1000 points à défendre et sa place dans le top 10 était clairement menacée.
Force est de constater que « Big Ben » a réalisé un grand tournoi pour repartir avec le trophée. En finale contre Brandon Nakashima, le 10e joueur mondial a écœuré son adversaire par sa couverture exceptionnelle, le forçant à partir souvent à la faute. Après 1 h 29 de jeu, l’Américain pouvait lever les bras au ciel (6−3, 7–6).
Un sacre qui permet à Shelton d’aborder la suite de la tournée américaine avec le plein de confiance. Lors de la remise des prix, il a rendu un vibrant hommage à son compatriote. L’intéressé appréciera.
Ben Shelton after beating Brandon Nakashima in the Montreal final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 14, 2026
“Most importantly I wanna thank God. I would be nowhere without my faith. That’s what’s most important to me. I wanna congratulate Brandon. First of all hell of a speech 😂. But seriously, to see the way you… pic.twitter.com/IjKWPDAJvB
« Je tiens à féliciter Brandon. Tout d’abord, quel sacré discours. Mais sérieusement, voir la façon dont tu as joué cette semaine, la façon dont tu joues depuis… Je sais que certains d’entre vous ici n’ont peut‐être pas suivi ce qui s’est passé à Washington la semaine dernière. Mais quand on voit le niveau auquel tu jouais là‐bas et tout le travail que toi et ton équipe avez fourni, ton évolution en tant que joueur est vraiment impressionnante. Tu es l’avenir du tennis américain. Nous le sommes tous. C’est génial de faire ce parcours avec toi. Félicitations pour cette semaine et bonne chance pour le reste de la saison ».
Publié le vendredi 14 août 2026 à 08:23