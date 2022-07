Novak Djokovic n’est pas verni.

Alors qu’il est interdit de terri­toire aux États‐Unis à cause de son statut de non‐vacciné contre le Covid, le joueur serbe ne pourra pas non plus parti­ciper au Masters 1000 de Montréal prévu 7 au 14 août, le Canada et le Québec appli­quant à quelques degrés près les même condi­tions d’entrée.

Questionné à ce sujet lors d’une récente confé­rence de presse, le ministre québé­cois de la santé s’est contenté de réciter le discours officiel.

« Eh bien d’abord, les règles s’ap­pliquent à tout le monde. Il y a quelques excep­tions mais ce sont des excep­tions limi­tées. Donc, tout d’abord, les règles s’ap­pliquent à tout le monde, et deuxiè­me­ment, le COVID‐19 n’est pas encore terminé. Et encore une fois, nous devons être conscients du fait que, malgré le succès obtenu avec deux doses, nous devons améliorer notre stra­tégie et faire en sorte que davan­tage de Canadiens soient à jour dans leur vaccination. »