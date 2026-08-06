Rafael Jodar – Lorenzo Musetti, acte II.

Six jours seule­ment après le premier affron­te­ment de leur carrière, en quarts de finale de l’ATP 500 de Washington, match soldé par la victoire de l’Espagnol en trois sets, ce dernierva été inter­rogé sur la revanche à venir au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (pas avant 1h du matin ce vendredi).

Et la révé­la­tion de la saison s’at­tend mani­fes­te­ment à un tout autre match.

« Oui, nous nous sommes affrontés la semaine dernière, mais je suis sûr que ce sera un match complè­te­ment diffé­rent. Ce sera une rencontre très, très diffi­cile. Musetti est un joueur vrai­ment coriace, donc si je veux le battre, je devrai être au meilleur de ma forme », a déclaré Jodar en confé­rence de presse.