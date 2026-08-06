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Le phéno­mène Rafael Jodar, avant de retrouver Lorenzo Musetti : « Nous nous sommes affrontés la semaine dernière, mais je suis sûr d’une chose »

Par
Thomas S
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Rafael Jodar – Lorenzo Musetti, acte II.

Six jours seule­ment après le premier affron­te­ment de leur carrière, en quarts de finale de l’ATP 500 de Washington, match soldé par la victoire de l’Espagnol en trois sets, ce dernierva été inter­rogé sur la revanche à venir au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (pas avant 1h du matin ce vendredi). 

Et la révé­la­tion de la saison s’at­tend mani­fes­te­ment à un tout autre match. 

« Oui, nous nous sommes affrontés la semaine dernière, mais je suis sûr que ce sera un match complè­te­ment diffé­rent. Ce sera une rencontre très, très diffi­cile. Musetti est un joueur vrai­ment coriace, donc si je veux le battre, je devrai être au meilleur de ma forme », a déclaré Jodar en confé­rence de presse. 

Publié le jeudi 6 août 2026 à 18:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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