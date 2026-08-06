Rafael Jodar – Lorenzo Musetti, acte II.
Six jours seulement après le premier affrontement de leur carrière, en quarts de finale de l’ATP 500 de Washington, match soldé par la victoire de l’Espagnol en trois sets, ce dernierva été interrogé sur la revanche à venir au troisième tour du Masters 1000 de Montréal (pas avant 1h du matin ce vendredi).
Et la révélation de la saison s’attend manifestement à un tout autre match.
« Oui, nous nous sommes affrontés la semaine dernière, mais je suis sûr que ce sera un match complètement différent. Ce sera une rencontre très, très difficile. Musetti est un joueur vraiment coriace, donc si je veux le battre, je devrai être au meilleur de ma forme », a déclaré Jodar en conférence de presse.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 18:12