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Le point du tournoi signé Rinderknech

Par
Jean Muller
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Opposé à Brandon Nakashima en huitième de finale, Arthur Rinderknech a livré un beau bras de fer, avant de s’in­cliner après 2 h 54 de jeu (7−6, 5–7, 7–5). Plus que le résultat final, une séquence a retenu l’attention.

Dans le sixième jeu du troi­sième set, le Français a dicté une magni­fique parti­tion pour menacer d’un break sur le service de son adver­saire. Une tenta­tive vaine avec du recul, mais qui aurait pu faire basculer le match. 

Dominé dès le début de l’échange, suite à une excel­lente première balle de l’Américain, les spec­ta­teurs imaginent déjà le point perdu pour le 29e mondial. Acculé par les montées au filet de Nakashima, le Tricolore est au bord de la rupture à chacune de ses remises sur le court. Alors que son adver­saire pense avoir fait le plus dur avec une diago­nale de coup droit, Rinderknech tente en bout de course, un lob qui vient lécher la ligne de fond de court.

Tout simple­ment magique.

Publié le dimanche 9 août 2026 à 09:49

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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