Opposé à Brandon Nakashima en huitième de finale, Arthur Rinderknech a livré un beau bras de fer, avant de s’in­cliner après 2 h 54 de jeu (7−6, 5–7, 7–5). Plus que le résultat final, une séquence a retenu l’attention.

Dans le sixième jeu du troi­sième set, le Français a dicté une magni­fique parti­tion pour menacer d’un break sur le service de son adver­saire. Une tenta­tive vaine avec du recul, mais qui aurait pu faire basculer le match.

Dominé dès le début de l’échange, suite à une excel­lente première balle de l’Américain, les spec­ta­teurs imaginent déjà le point perdu pour le 29e mondial. Acculé par les montées au filet de Nakashima, le Tricolore est au bord de la rupture à chacune de ses remises sur le court. Alors que son adver­saire pense avoir fait le plus dur avec une diago­nale de coup droit, Rinderknech tente en bout de course, un lob qui vient lécher la ligne de fond de court.

The Montreal show is ON 🎬



What. A. Point !#NBO26 pic.twitter.com/aDH4D56UnG — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2026

Tout simple­ment magique.