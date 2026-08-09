Opposé à Brandon Nakashima en huitième de finale, Arthur Rinderknech a livré un beau bras de fer, avant de s’incliner après 2 h 54 de jeu (7−6, 5–7, 7–5). Plus que le résultat final, une séquence a retenu l’attention.
Dans le sixième jeu du troisième set, le Français a dicté une magnifique partition pour menacer d’un break sur le service de son adversaire. Une tentative vaine avec du recul, mais qui aurait pu faire basculer le match.
Dominé dès le début de l’échange, suite à une excellente première balle de l’Américain, les spectateurs imaginent déjà le point perdu pour le 29e mondial. Acculé par les montées au filet de Nakashima, le Tricolore est au bord de la rupture à chacune de ses remises sur le court. Alors que son adversaire pense avoir fait le plus dur avec une diagonale de coup droit, Rinderknech tente en bout de course, un lob qui vient lécher la ligne de fond de court.
The Montreal show is ON 🎬— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2026
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Tout simplement magique.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 09:49