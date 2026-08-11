Véritable révélation de la saison et déjà 15e joueur mondial à 19 ans, Rafael Jodar ne cesse d’impressionner les observateurs.
Avant le duel entre la pépite espagnole et le numéro 1 français Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, celui qui possède le compte « Service Volée » sur Twitter a dit tout le bien qu’il pensait de Jodar.
« On est en train d’assister à la naissance d’un phénomène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhumain. Ce qu’il propose depuis le mois de mars, c’est n’importe quoi. Physiquement, je ne sais pas comment il tient. Il me choque. Ça va s’arrêter où cette histoire ? Il va rentrer dans les 10 d’ici la fin de la saison ? C’est dingue ce qu’il fait. C’est hallucinant. Et puis, on ne sent pas qu’il est sur un nuage. Il est peut être un petit peu au‐dessus de son niveau moyen. Il est porté par un élan de confiance. Il y a un moment donné, ça va s’arrêter, rassurez‐moi ? Sur la tournée asiatique, il va arrêter de gagner ? C’est quoi ce truc ? Il me fascine. Au‐delà du tennis, la prouesse physique de l’enchaînement est délirante. »
🚀 « Jodar me choque. On assiste à la naissance d’un phénomène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhumain. Physiquement, je ne sais pas comment il tient. Quand est‐ce qu’il va s’arrêter ? »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) August 10, 2026
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A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espagnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).
Publié le mardi 11 août 2026 à 17:22