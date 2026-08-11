Véritable révé­la­tion de la saison et déjà 15e joueur mondial à 19 ans, Rafael Jodar ne cesse d’im­pres­sionner les observateurs.

Avant le duel entre la pépite espa­gnole et le numéro 1 fran­çais Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, celui qui possède le compte « Service Volée » sur Twitter a dit tout le bien qu’il pensait de Jodar.

« On est en train d’as­sister à la nais­sance d’un phéno­mène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhu­main. Ce qu’il propose depuis le mois de mars, c’est n’im­porte quoi. Physiquement, je ne sais pas comment il tient. Il me choque. Ça va s’ar­rêter où cette histoire ? Il va rentrer dans les 10 d’ici la fin de la saison ? C’est dingue ce qu’il fait. C’est hallu­ci­nant. Et puis, on ne sent pas qu’il est sur un nuage. Il est peut être un petit peu au‐dessus de son niveau moyen. Il est porté par un élan de confiance. Il y a un moment donné, ça va s’ar­rêter, rassurez‐moi ? Sur la tournée asia­tique, il va arrêter de gagner ? C’est quoi ce truc ? Il me fascine. Au‐delà du tennis, la prouesse physique de l’en­chaî­ne­ment est délirante. »

🚀 « Jodar me choque. On assiste à la nais­sance d’un phéno­mène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhu­main. Physiquement, je ne sais pas comment il tient. Quand est‐ce qu’il va s’arrêter ? »



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A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espa­gnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).