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Le prochain adver­saire d’Arthur Fils fait très peur : « On assiste à la nais­sance d’un phéno­mène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhumain »

Par
Baptiste Mulatier
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Véritable révé­la­tion de la saison et déjà 15e joueur mondial à 19 ans, Rafael Jodar ne cesse d’im­pres­sionner les observateurs. 

Avant le duel entre la pépite espa­gnole et le numéro 1 fran­çais Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Montréal, celui qui possède le compte « Service Volée » sur Twitter a dit tout le bien qu’il pensait de Jodar. 

« On est en train d’as­sister à la nais­sance d’un phéno­mène absolu du tennis. La saison qu’il fait, c’est inhu­main. Ce qu’il propose depuis le mois de mars, c’est n’im­porte quoi. Physiquement, je ne sais pas comment il tient. Il me choque. Ça va s’ar­rêter où cette histoire ? Il va rentrer dans les 10 d’ici la fin de la saison ? C’est dingue ce qu’il fait. C’est hallu­ci­nant. Et puis, on ne sent pas qu’il est sur un nuage. Il est peut être un petit peu au‐dessus de son niveau moyen. Il est porté par un élan de confiance. Il y a un moment donné, ça va s’ar­rêter, rassurez‐moi ? Sur la tournée asia­tique, il va arrêter de gagner ? C’est quoi ce truc ? Il me fascine. Au‐delà du tennis, la prouesse physique de l’en­chaî­ne­ment est délirante. »

A noter que les deux hommes se sont affrontés à Washington le 28 juillet dernier et la pépite espa­gnole s’était imposée en deux sets (7−6, 6–3).

Publié le mardi 11 août 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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