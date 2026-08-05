Après avoir concédé la première manche 7–5, Rublev s’est retrouvé en grande diffi­culté dans le deuxième set, mené 4–3 avec une balle de double break contre lui. Il est fina­le­ment parvenu à renverser la situa­tion pour s’im­poser 6–4 et relancer complè­te­ment la rencontre.

Le plus dur semblait alors fait. Dans la manche déci­sive, le Russe prenait rapi­de­ment le large pour mener 5–2. Mais c’est à partir de ce moment‐là que tout a basculé.

Rublev a laissé revenir son adver­saire jeu après jeu (5−3, puis 5–4), avant de se procurer cinq balles de match… presque toutes sauvées sur des fautes directes.

5 Match Point saves 🤯❤️‍🔥



Jerry Shang with an INCREDIBLE come­back vs Rublev !#NBO26 pic.twitter.com/MptyM5J7A8 — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2026

Les deux hommes se retrou­vaient fina­le­ment dans un tie‐break irres­pi­rable, où le Chinois a fait preuve d’un sang‐froid remar­quable pour s’imposer.

Une nouvelle désillu­sion pour Andrey Rublev, qui laisse échapper un match qu’il semblait avoir en main. Un scénario cruel qui risque de laisser des traces chez le Russe, déjà en manque de confiance depuis plusieurs mois.