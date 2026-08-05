Après avoir concédé la première manche 7–5, Rublev s’est retrouvé en grande difficulté dans le deuxième set, mené 4–3 avec une balle de double break contre lui. Il est finalement parvenu à renverser la situation pour s’imposer 6–4 et relancer complètement la rencontre.
Le plus dur semblait alors fait. Dans la manche décisive, le Russe prenait rapidement le large pour mener 5–2. Mais c’est à partir de ce moment‐là que tout a basculé.
Rublev a laissé revenir son adversaire jeu après jeu (5−3, puis 5–4), avant de se procurer cinq balles de match… presque toutes sauvées sur des fautes directes.
Les deux hommes se retrouvaient finalement dans un tie‐break irrespirable, où le Chinois a fait preuve d’un sang‐froid remarquable pour s’imposer.
Une nouvelle désillusion pour Andrey Rublev, qui laisse échapper un match qu’il semblait avoir en main. Un scénario cruel qui risque de laisser des traces chez le Russe, déjà en manque de confiance depuis plusieurs mois.
Publié le mercredi 5 août 2026 à 11:45