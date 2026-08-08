À la surprise générale, Tallon Griekspoor a créé la sensation au Masters 1000 de Montréal en écartant Alexander Zverev dès son entrée en lice (7−6, 2–6, 4–6). Le Néerlandais poursuit son bout de chemin, et affrontera l’Espagnol Dani Merida (63e mondial) en huitièmes de finale.
Questionné en conférence de presse sur le tableau de l’Open du Canada, supposé plus ouvert suite à l’absence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le 69e joueur ATP a répondu par l’affirmatif.
« Je ne suis pas l’homme à battre à Montréal, je ne suis tout simplement pas ce genre de joueur. J’espère le devenir, mais il y a encore beaucoup de grands joueurs en lice. Sinner et Alcaraz sont les meilleurs et se sont toujours démarqués des autres. Quand ils ne sont pas là, on voit tous ce qui se passe. Zverev a fait un travail incroyable à Roland‐Garros pour saisir sa chance. Il a ensuite très bien joué à Wimbledon également. Lui, comme d’autres grands joueurs, peut toutefois être éliminé dès les premiers tours. Tout est possible pour n’importe qui dans ces cas‐là », a commenté le Batave, dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 8 août 2026 à 16:24