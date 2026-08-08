À la surprise géné­rale, Tallon Griekspoor a créé la sensa­tion au Masters 1000 de Montréal en écar­tant Alexander Zverev dès son entrée en lice (7−6, 2–6, 4–6). Le Néerlandais pour­suit son bout de chemin, et affron­tera l’Espagnol Dani Merida (63e mondial) en huitièmes de finale.

Questionné en confé­rence de presse sur le tableau de l’Open du Canada, supposé plus ouvert suite à l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le 69e joueur ATP a répondu par l’affirmatif.

« Je ne suis pas l’homme à battre à Montréal, je ne suis tout simple­ment pas ce genre de joueur. J’espère le devenir, mais il y a encore beau­coup de grands joueurs en lice. Sinner et Alcaraz sont les meilleurs et se sont toujours démar­qués des autres. Quand ils ne sont pas là, on voit tous ce qui se passe. Zverev a fait un travail incroyable à Roland‐Garros pour saisir sa chance. Il a ensuite très bien joué à Wimbledon égale­ment. Lui, comme d’autres grands joueurs, peut toute­fois être éliminé dès les premiers tours. Tout est possible pour n’importe qui dans ces cas‐là », a commenté le Batave, dans des propos relayés par Tennis World Italia.