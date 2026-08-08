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Lehecka, opposé à l’étoile montante du circuit : « Il a commencé l’année en dehors du top 100. Je pense qu’il est celui dont on entendra beau­coup parler dans les années à venir »

Par
Jean Muller
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Après avoir disposé d’Alexander Blockx au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), Jiri Lehecka a fait son appa­ri­tion sur le plateau de Tennis Channel. En huitièmes de finale, le 12e joueur mondial aura fort à faire, il croi­sera la route de Rafael Jodar, nouvelle coque­luche du circuit.

Finaliste de l’ATP 500 de Washington, l’Espagnol avance avec beau­coup de certi­tudes, après avoir balayé Lorenzo Musetti en seizièmes de finale (6−4, 6–3). Au sujet de son cadet, le Tchèque n’a pas tari d’éloge et lui prête un bel avenir sur le circuit.

« Je n’ai jamais affronté Rafa aupa­ra­vant. Comme on peut tous le constater, il réalise une superbe saison jusqu’à présent. Il a commencé l’année en dehors du top 100. Jusqu’à présent, il est très perfor­mant sur terre battue, mais il est capable de jouer sur n’importe quelle surface et j’ai vrai­ment hâte de disputer ce match. Je pense qu’il est celui dont on entendra beau­coup parler dans les années à venir ».

Publié le samedi 8 août 2026 à 15:21

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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