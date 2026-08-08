Après avoir disposé d’Alexander Blockx au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), Jiri Lehecka a fait son appa­ri­tion sur le plateau de Tennis Channel. En huitièmes de finale, le 12e joueur mondial aura fort à faire, il croi­sera la route de Rafael Jodar, nouvelle coque­luche du circuit.

Finaliste de l’ATP 500 de Washington, l’Espagnol avance avec beau­coup de certi­tudes, après avoir balayé Lorenzo Musetti en seizièmes de finale (6−4, 6–3). Au sujet de son cadet, le Tchèque n’a pas tari d’éloge et lui prête un bel avenir sur le circuit.

« Je n’ai jamais affronté Rafa aupa­ra­vant. Comme on peut tous le constater, il réalise une superbe saison jusqu’à présent. Il a commencé l’année en dehors du top 100. Jusqu’à présent, il est très perfor­mant sur terre battue, mais il est capable de jouer sur n’importe quelle surface et j’ai vrai­ment hâte de disputer ce match. Je pense qu’il est celui dont on entendra beau­coup parler dans les années à venir ».