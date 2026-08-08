Après avoir disposé d’Alexander Blockx au troisième tour du Masters 1000 de Montréal (6−3, 6–4), Jiri Lehecka a fait son apparition sur le plateau de Tennis Channel. En huitièmes de finale, le 12e joueur mondial aura fort à faire, il croisera la route de Rafael Jodar, nouvelle coqueluche du circuit.
Finaliste de l’ATP 500 de Washington, l’Espagnol avance avec beaucoup de certitudes, après avoir balayé Lorenzo Musetti en seizièmes de finale (6−4, 6–3). Au sujet de son cadet, le Tchèque n’a pas tari d’éloge et lui prête un bel avenir sur le circuit.
« Je n’ai jamais affronté Rafa auparavant. Comme on peut tous le constater, il réalise une superbe saison jusqu’à présent. Il a commencé l’année en dehors du top 100. Jusqu’à présent, il est très performant sur terre battue, mais il est capable de jouer sur n’importe quelle surface et j’ai vraiment hâte de disputer ce match. Je pense qu’il est celui dont on entendra beaucoup parler dans les années à venir ».
Publié le samedi 8 août 2026 à 15:21