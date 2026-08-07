Déjà sonnée par les forfaits de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime avant le début du tournoi, l’organisation du Masters 1000 de Montréal ne peut que constater les dégâts après le troisième tour.
Il ne reste en effet qu’un seul membre du Top 10 mondial encore en lice suite aux éliminations précoces d’Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli.
L’heureux élu est donc Ben Shelton, 10e joueur mondial, qui sera opposé à Zizou Bergs ce vendredi.
🚨 UN SEUL TOP 10 RESTANT 😱— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 6, 2026
Suite à l’élimination d’Alex De Minaur, Ben Shelton est le seul membre du TOP 10 encore en lice au Masters 1000 de Montréal 🇨🇦 avant la fin du troisième tour. 😳
SINNER (forfait) ❌
ALCARAZ (forfait) ❌
ZVEREV ❌
AUGER – ALIASSIME (forfait) ❌… pic.twitter.com/mS22UF9c34
Une véritable hécatombe.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 14:58