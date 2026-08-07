Déjà sonnée par les forfaits de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime avant le début du tournoi, l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Montréal ne peut que constater les dégâts après le troi­sième tour.

Il ne reste en effet qu’un seul membre du Top 10 mondial encore en lice suite aux élimi­na­tions précoces d’Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli.

L’heureux élu est donc Ben Shelton, 10e joueur mondial, qui sera opposé à Zizou Bergs ce vendredi.

🚨 UN SEUL TOP 10 RESTANT 😱



Suite à l’élimination d’Alex De Minaur, Ben Shelton est le seul membre du TOP 10 encore en lice au Masters 1000 de Montréal 🇨🇦 avant la fin du troi­sième tour. 😳



SINNER (forfait) ❌

ALCARAZ (forfait) ❌

ZVEREV ❌

AUGER – ALIASSIME (forfait) ❌… pic.twitter.com/mS22UF9c34 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 6, 2026

Une véri­table hécatombe.