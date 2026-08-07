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Les Top 10 tombent comme des mouches au Canada, un seul encore en lice avant les huitièmes de finale

Par
Thomas S
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Déjà sonnée par les forfaits de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Félix Auger‐Aliassime avant le début du tournoi, l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Montréal ne peut que constater les dégâts après le troi­sième tour.

Il ne reste en effet qu’un seul membre du Top 10 mondial encore en lice suite aux élimi­na­tions précoces d’Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Taylor Fritz et Flavio Cobolli. 

L’heureux élu est donc Ben Shelton, 10e joueur mondial, qui sera opposé à Zizou Bergs ce vendredi.

Une véri­table hécatombe. 

Publié le vendredi 7 août 2026 à 14:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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