Lauréate à Washington, la joueuse cana­dienne n’a pas eu le temps de fêter son titre qu’il fallait vite se rendre au Canada pour jouer son premier match à Montréal.

En tant que star locale, elle pensait à juste titre qu’elle allait avoir un petit privi­lège en terme de program­ma­tion mais cela n’a pas été vrai­ment le cas. Au final, elle s’est inclinée en deux petits sets face à Maya Joint (6−4, 6–1).

« On m’avait promis que je joue­rais peut‐être le match en soirée, mais cette promesse n’a pas été tenue. Cela m’a un peu déçu, car j’avais très envie de jouer en soirée, mais je suppose que c’était une ques­tion poli­tique à ce moment‐là. À part cela, le public était tout simple­ment incroyable. J’ai entendu le maître de céré­monie m’en­cou­rager et encou­rager encore plus le public. Cela m’a ému. Je n’avais jamais ressenti une telle énergie aupa­ra­vant, et ce fut un honneur et très amusant »