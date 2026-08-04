Avec les forfaits de plusieurs cadors du circuit, Alexander Zverev est devenu la tête de série numéro un du Masters 1000 de Montréal et, par la même occa­sion, le grand favori pour le titre.

Qui dit tête de série numéro un dit égale­ment nombreuses solli­ci­ta­tions de la part des orga­ni­sa­teurs, toujours dési­reux de produire du contenu promo­tionnel avant le début du tournoi.

L’Allemand s’est ainsi prêté au jeu dans une vidéo origi­nale, où on le voit disputer quelques échanges sur un court inso­lite, partagé entre une moitié en résine et une moitié recou­verte de glace.

Une mise en scène origi­nale imaginée par les orga­ni­sa­teurs, en clin d’œil à l’un des symboles les plus emblé­ma­tiques du Canada.