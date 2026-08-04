Avec les forfaits de plusieurs cadors du circuit, Alexander Zverev est devenu la tête de série numéro un du Masters 1000 de Montréal et, par la même occasion, le grand favori pour le titre.
Qui dit tête de série numéro un dit également nombreuses sollicitations de la part des organisateurs, toujours désireux de produire du contenu promotionnel avant le début du tournoi.
L’Allemand s’est ainsi prêté au jeu dans une vidéo originale, où on le voit disputer quelques échanges sur un court insolite, partagé entre une moitié en résine et une moitié recouverte de glace.
Une mise en scène originale imaginée par les organisateurs, en clin d’œil à l’un des symboles les plus emblématiques du Canada.
Publié le mardi 4 août 2026 à 19:21