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L’idée complè­te­ment folle de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi de Montréal pour Zverev !

Par
Antoine Touchard
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Avec les forfaits de plusieurs cadors du circuit, Alexander Zverev est devenu la tête de série numéro un du Masters 1000 de Montréal et, par la même occa­sion, le grand favori pour le titre.

Qui dit tête de série numéro un dit égale­ment nombreuses solli­ci­ta­tions de la part des orga­ni­sa­teurs, toujours dési­reux de produire du contenu promo­tionnel avant le début du tournoi.

L’Allemand s’est ainsi prêté au jeu dans une vidéo origi­nale, où on le voit disputer quelques échanges sur un court inso­lite, partagé entre une moitié en résine et une moitié recou­verte de glace.

Une mise en scène origi­nale imaginée par les orga­ni­sa­teurs, en clin d’œil à l’un des symboles les plus emblé­ma­tiques du Canada.

Publié le mardi 4 août 2026 à 19:21

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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