Mannarino : « Le tennis, c’est fou. Parfois, un ou deux points font que tu rentres chez toi, et parfois, un ou deux points font que tu gagnes ta place dans un tournoi et que tu vas plus loin ensuite »

Tombeur de son compa­triote Arthur Rinderknech au premier tour du Masters 1000 de Montréal après s’être diffi­ci­le­ment extirpé du tableau des quali­fi­ca­tions, Adrian Mannarino, qui affron­tera Jannik Sinner ce mercredi pour une place en huitièmes de finale, est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur son niveau actuel et les condi­tions de jeu au Québec.

« Le tennis, c’est fou. Parfois, un ou deux points font que tu rentres chez toi, et parfois, un ou deux points font que tu gagnes ta place dans un tournoi et que tu vas plus loin ensuite. Avec le froid, le rebond est plus bas, donc ça m’avan­tage un peu, surtout contre un joueur comme Arthur, car j’aime bien garder le jeu bas. Les condi­tions n’avaient rien à voir avec celles des qualifs. J’ai perdu des matchs serrés (défaites en trois sets contre Alex De Minaur et Grigor Dimitrov à Atlanta et Washington). Ici, je gagne le dernier tour des qualifs mais ça se joue à rien. Aujourd’hui (mardi), je suis content car j’ai fait un match solide. J’ai été constant du début à la fin et je n’ai pas eu de trou. »