Alex De Minaur a vécu un match cauchemardesque, ce jeudi, au troisième tour du Masters 1000 de Montréal.
Battu en trois sets (7−5, 6–7, 6–1) par Cameron Norrie après avoir pourtant servi pour le match dans le deuxième set, à 5–2, l’Australien s’enfonce dans la crise après un été laborieux et notamment une défaite en huitièmes de finale de Wimbledon après laquelle il avait confié sa détresse et son impuissance.
L’échange ci‐dessous entre l’actuel 7e mondial et son coach lors de la première manche est d’ailleurs un reflet de la tension actuelle.
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De Minaur : « Qu’est‐ce que je dois faire ?
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Publié le vendredi 7 août 2026 à 12:40