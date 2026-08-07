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Méconnaissable, De Minaur se défoule sur son coach en plein match : « Tu n’as qu’à venir sur le court et essayer, putain ! »

Par
Thomas S
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Alex De Minaur a vécu un match cauche­mar­desque, ce jeudi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal.

Battu en trois sets (7−5, 6–7, 6–1) par Cameron Norrie après avoir pour­tant servi pour le match dans le deuxième set, à 5–2, l’Australien s’en­fonce dans la crise après un été labo­rieux et notam­ment une défaite en huitièmes de finale de Wimbledon après laquelle il avait confié sa détresse et son impuissance. 

L’échange ci‐dessous entre l’ac­tuel 7e mondial et son coach lors de la première manche est d’ailleurs un reflet de la tension actuelle. 

De Minaur : « Qu’est‐ce que je dois faire ?
Son entraî­neur fait une remarque sur le coup droit lifté de Norrie
De Minaur à l’en­traî­neur : « Eh bien, tu n’as qu’à venir sur le court et essayer, putain ! »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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