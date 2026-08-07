Alex De Minaur a vécu un match cauche­mar­desque, ce jeudi, au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal.

Battu en trois sets (7−5, 6–7, 6–1) par Cameron Norrie après avoir pour­tant servi pour le match dans le deuxième set, à 5–2, l’Australien s’en­fonce dans la crise après un été labo­rieux et notam­ment une défaite en huitièmes de finale de Wimbledon après laquelle il avait confié sa détresse et son impuissance.

L’échange ci‐dessous entre l’ac­tuel 7e mondial et son coach lors de la première manche est d’ailleurs un reflet de la tension actuelle.

De Minaur : « Qu’est‐ce que je dois faire ?

Son entraî­neur fait une remarque sur le coup droit lifté de Norrie

De Minaur à l’en­traî­neur : « Eh bien, tu n’as qu’à venir sur le court et essayer, putain ! »