Daniil Medvedev fait partie des prin­ci­paux outsi­ders du Masters 1000 de Montréal, d’au­tant plus après les forfaits de Jannik Sinner et de Novak Djokovic, qui ont large­ment ouvert le tableau.

Interrogé lors du Media Day sur son évolu­tion person­nelle, le Russe a confié avoir changé d’état d’es­prit avec les années. Désormais âgé de 30 ans, il explique réflé­chir davan­tage à chaque situa­tion et porter un regard plus mature sur sa carrière comme sur sa vie, là où il se conten­tait aupa­ra­vant de profiter de l’ins­tant présent.

« C’est évident que je ne fais plus partie de la nouvelle géné­ra­tion. Je trouve cela assez inté­res­sant parce qu’avec le temps, on apprend à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Et je ne parle pas seule­ment du tennis, mais de tout. Avant, j’étais simple­ment heureux d’être là. Aujourd’hui, je réflé­chis davan­tage, je suis plus conscient des choses, et cela peut aussi être une source de plaisir. C’est un peu ma manière de voir les choses désor­mais. Avec cette nouvelle tournée améri­caine, j’ai hâte de voir ce que je suis capable de faire » a déclaré Medvedev.