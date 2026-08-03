Daniil Medvedev fait partie des principaux outsiders du Masters 1000 de Montréal, d’autant plus après les forfaits de Jannik Sinner et de Novak Djokovic, qui ont largement ouvert le tableau.
Interrogé lors du Media Day sur son évolution personnelle, le Russe a confié avoir changé d’état d’esprit avec les années. Désormais âgé de 30 ans, il explique réfléchir davantage à chaque situation et porter un regard plus mature sur sa carrière comme sur sa vie, là où il se contentait auparavant de profiter de l’instant présent.
« C’est évident que je ne fais plus partie de la nouvelle génération. Je trouve cela assez intéressant parce qu’avec le temps, on apprend à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Et je ne parle pas seulement du tennis, mais de tout. Avant, j’étais simplement heureux d’être là. Aujourd’hui, je réfléchis davantage, je suis plus conscient des choses, et cela peut aussi être une source de plaisir. C’est un peu ma manière de voir les choses désormais. Avec cette nouvelle tournée américaine, j’ai hâte de voir ce que je suis capable de faire » a déclaré Medvedev.
Publié le lundi 3 août 2026 à 10:12