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Medvedev retombe dans ses travers : « C’était un match catas­tro­phique, proba­ble­ment l’un des pires de ma carrière. Un véri­table désastre »

Par
Thomas S
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

Le Masters de 1000 de Montréal a vécu un mercredi agité, jour de l’en­trée en lice des têtes de série.

Si Alexander Zverev, tête de série numéro une du tournoi, et Taylor Fritz, récent vain­queur de l’ATP 500 de Washington, ont tous les deux pris la porte, respec­ti­ve­ment contre Griekspoor et Tirante, c’est égale­ment le cas du vain­queur de l’édi­tion 2021, Daniil Medvedev. 

Le Russe, qui venait tout juste de se séparer de son entraî­neur, Thomas Johansson, s’est incliné en deux manches (6−3, 7–6) face au toujours surpre­nant, Botic Van De Zandschulp. 

Invité à revenir sur les circons­tances de cette défaite, au cours de laquelle il a commis pas moins de 41 fautes directes, l’ac­tuel 6e joueur mondial n’a pas cherché d’excuse. 

« C’était un match catas­tro­phique, proba­ble­ment l’un des pires de ma carrière. Je crois que je n’ai jamais perdu six services en deux sets sur dur, c’était donc un véri­table désastre. Il n’y a pas d’ex­pli­ca­tion. Je m’étais pour­tant bien entraîné. On ne peut rien y changer. Il ne me reste plus qu’à passer à autre chose », a déclaré Medvedev au micro du média, Bolshe !.

Publié le jeudi 6 août 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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