Le Masters de 1000 de Montréal a vécu un mercredi agité, jour de l’entrée en lice des têtes de série.
Si Alexander Zverev, tête de série numéro une du tournoi, et Taylor Fritz, récent vainqueur de l’ATP 500 de Washington, ont tous les deux pris la porte, respectivement contre Griekspoor et Tirante, c’est également le cas du vainqueur de l’édition 2021, Daniil Medvedev.
Le Russe, qui venait tout juste de se séparer de son entraîneur, Thomas Johansson, s’est incliné en deux manches (6−3, 7–6) face au toujours surprenant, Botic Van De Zandschulp.
Invité à revenir sur les circonstances de cette défaite, au cours de laquelle il a commis pas moins de 41 fautes directes, l’actuel 6e joueur mondial n’a pas cherché d’excuse.
« C’était un match catastrophique, probablement l’un des pires de ma carrière. Je crois que je n’ai jamais perdu six services en deux sets sur dur, c’était donc un véritable désastre. Il n’y a pas d’explication. Je m’étais pourtant bien entraîné. On ne peut rien y changer. Il ne me reste plus qu’à passer à autre chose », a déclaré Medvedev au micro du média, Bolshe !.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 16:16