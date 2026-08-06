Gaël Monfils avait enflammé le public mont­réa­lais lundi en signant une solide victoire face à Kamil Majchrzak. Ce mercredi, le Français retrou­vait sur sa route le jeune gaucher améri­cain Learner Tien, consi­déré comme l’un des plus grands espoirs du circuit et un poten­tiel futur membre du Top 10.

Au terme d’un match spec­ta­cu­laire, rythmé par les hauts et les bas de « La Monf » et ponctué de quelques coups de génie, dont une incroyable amortie sautée pour sauver une balle de match, le Français s’est fina­le­ment incliné en trois manches (3–6, 6–0, 6–3).

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C’est donc Learner Tien qui a eu le dernier mot, mettant un terme au parcours de Monfils dans la capi­tale canadienne.

Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le Français a ensuite pris le micro pour remer­cier chaleu­reu­se­ment le public, très ému, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie orga­nisée par le tournoi pour saluer sa dernière parti­ci­pa­tion à Montréal, dans le cadre de sa tournée d’adieu.

« Ça fait chaud au coeur. Merci d’avoir rendu toutes ces années magni­fiques. Montréal a une place vrai­ment spéciale pour moi. Je tenais à vous remer­cier du fond du coeur » a déclaré Monfils.