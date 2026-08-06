Gaël Monfils avait enflammé le public montréalais lundi en signant une solide victoire face à Kamil Majchrzak. Ce mercredi, le Français retrouvait sur sa route le jeune gaucher américain Learner Tien, considéré comme l’un des plus grands espoirs du circuit et un potentiel futur membre du Top 10.
Au terme d’un match spectaculaire, rythmé par les hauts et les bas de « La Monf » et ponctué de quelques coups de génie, dont une incroyable amortie sautée pour sauver une balle de match, le Français s’est finalement incliné en trois manches (3–6, 6–0, 6–3).
C’est donc Learner Tien qui a eu le dernier mot, mettant un terme au parcours de Monfils dans la capitale canadienne.
Comme le rapportent nos confrères de L’Équipe, le Français a ensuite pris le micro pour remercier chaleureusement le public, très ému, à l’occasion d’une cérémonie organisée par le tournoi pour saluer sa dernière participation à Montréal, dans le cadre de sa tournée d’adieu.
« Ça fait chaud au coeur. Merci d’avoir rendu toutes ces années magnifiques. Montréal a une place vraiment spéciale pour moi. Je tenais à vous remercier du fond du coeur » a déclaré Monfils.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 10:44