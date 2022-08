Monfils : « On fait suffisamment de sacrifices, on ne voit pas nos familles, alors si on joue des tournois et qu’on n’y prend pas plaisir, c’est compliqué »

La Monf is back !

Après plus de trois mois passé à soigner une bles­sure au pied, Gael Monfils va faire son grand retour à la compé­ti­tion ce mardi sur le Masters 1000 de Montréal. De passage en confé­rence de presse avant d’af­fronter l’Espagnol Pedro Martinez au premier tour, le Français a insisté sur la notion de plaisir alors qu’il aura 36 ans le 1er septembre prochain et qu’il n’a pas vrai­ment l’in­ten­tion de prendre sa retraite.

« Pour réussir au plus haut niveau et sur le long terme, je pense que les ingré­dients sont les sacri­fices et l’envie de jouer. Il y a du travail aussi évidem­ment. C’est pour ça que je joue au tennis. J’ai trop de plaisir pour arrêter. On fait suffi­sam­ment de sacri­fices, on ne voit pas nos familles, alors si on joue des tour­nois et qu’on n’y prend pas plaisir, c’est compliqué. Au tennis, il faut toujours être positif. »