Invité par les organisateurs grâce à une wild‐card, Gaël Monfils retrouvait un tournoi qui lui a souvent réussi. Le Français a marqué l’histoire du Masters 1000 de Montréal à plusieurs reprises, notamment avec son incroyable remontée face à Kei Nishikori, restée dans les mémoires.
Opposé au premier tour au solide Polonais Kamil Majchrzak, Monfils a pu compter sur le soutien du public canadien. Porté par une excellente ambiance, le Français a livré une prestation très convaincante pour s’imposer en deux sets, 6–4, 6–4.
Interrogé par L’Équipe après sa victoire, Monfils a confié avoir immédiatement senti que les sensations étaient au rendez‐vous et que la journée pouvait bien tourner pour lui.
« Je me sentais super bien. J’ai très bien servi, en essayant d’être très précis sur ma première balle. Et sur la seconde, j’ai essayé d’être super agressif pour ensuite frapper de plus en plus en coup droit. À l’échange, je sentais que je pouvais tenir son rythme et même imprimer le mien » a déclaré La Monf.
Au deuxième tour, il retrouvera le jeune Américain Learner Tien, tête de série du tournoi, éliminé d’entrée la semaine dernière à Washington et désireux de se relancer à Montréal.
Publié le mardi 4 août 2026 à 16:11