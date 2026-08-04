Invité par les orga­ni­sa­teurs grâce à une wild‐card, Gaël Monfils retrou­vait un tournoi qui lui a souvent réussi. Le Français a marqué l’his­toire du Masters 1000 de Montréal à plusieurs reprises, notam­ment avec son incroyable remontée face à Kei Nishikori, restée dans les mémoires.

Opposé au premier tour au solide Polonais Kamil Majchrzak, Monfils a pu compter sur le soutien du public cana­dien. Porté par une excel­lente ambiance, le Français a livré une pres­ta­tion très convain­cante pour s’im­poser en deux sets, 6–4, 6–4.

Interrogé par L’Équipe après sa victoire, Monfils a confié avoir immé­dia­te­ment senti que les sensa­tions étaient au rendez‐vous et que la journée pouvait bien tourner pour lui.

« Je me sentais super bien. J’ai très bien servi, en essayant d’être très précis sur ma première balle. Et sur la seconde, j’ai essayé d’être super agressif pour ensuite frapper de plus en plus en coup droit. À l’échange, je sentais que je pouvais tenir son rythme et même imprimer le mien » a déclaré La Monf.

Au deuxième tour, il retrou­vera le jeune Américain Learner Tien, tête de série du tournoi, éliminé d’en­trée la semaine dernière à Washington et dési­reux de se relancer à Montréal.