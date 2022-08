Murray : « Lorsque Nadal et Djokovic ont été absents des tableaux, le groupe de joueurs juste en dessous d’eux n’a pas été assez régulier pour en profiter »

48e joueur mondial cette semaine et opposé à Taylor Fritz au premier tour de ce Masters 1000 de Montréal, Andy Murray s’est confié au site de l’ATP avant son entrée en lice au Québec.

Interrogé sur les absences de Rafael Nadal et Novak Djokovic dans ce tableau de Montréal, le Britannique a notam­ment déclaré que certains joueurs très bien classés n’avaient pas assez profité de ces oppor­tu­nités dans le passé.

« Quand Nadal et Djokovic ne sont pas là, les tableaux peuvent vrai­ment s’ou­vrir et je dirais que lorsque cela s’est produit par le passé, le groupe de joueurs juste en dessous de ces deux‐là n’a pas été aussi régu­lier pour en profiter. Donc, comme je l’ai dit, les tableaux s’ouvrent et il y a des oppor­tu­nités pour un paquet de joueurs de faire un bon parcours ici. »