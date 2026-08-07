Lorenzo Musetti va commencer à faire des cauchemars de Rafael Jodar.
Battu deux fois d’affilée en à peine une semaine par l’Espagnol, à Washington puis cette nuit sur le Masters 1000 de Montréal (6−4, 6–3), l’Italien a fait part de sa grande frustration lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« J’ai toujours l’impression de revivre les mêmes sensations. Ça fait mal. J’ai mieux joué qu’à Washington, mais lui aussi. J’ai essayé, par ma détermination, de rester dans le match, en puisant même dans ma colère, mais ça n’a pas suffi. J’ai réussi à transformer ma nervosité en énergie pour tenter de renverser la situation et donner un sens à ce match. Je savais déjà avant le début que ce serait un match difficile. Félicitations à lui pour ces deux victoires, on verra ensuite si, lors des prochains tournois, je parviendrai à prendre ma revanche. C’est certain que ces derniers temps, je n’ai pas disputé beaucoup de matchs ni vécu beaucoup de moments importants. C’est quelque chose qui s’acquiert petit à petit, même en remportant des matchs difficiles et en acceptant tout, y compris ces défaites. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 18:10