Lorenzo Musetti va commencer à faire des cauche­mars de Rafael Jodar.

Battu deux fois d’af­filée en à peine une semaine par l’Espagnol, à Washington puis cette nuit sur le Masters 1000 de Montréal (6−4, 6–3), l’Italien a fait part de sa grande frus­tra­tion lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai toujours l’impression de revivre les mêmes sensa­tions. Ça fait mal. J’ai mieux joué qu’à Washington, mais lui aussi. J’ai essayé, par ma déter­mi­na­tion, de rester dans le match, en puisant même dans ma colère, mais ça n’a pas suffi. J’ai réussi à trans­former ma nervo­sité en énergie pour tenter de renverser la situa­tion et donner un sens à ce match. Je savais déjà avant le début que ce serait un match diffi­cile. Félicitations à lui pour ces deux victoires, on verra ensuite si, lors des prochains tour­nois, je parvien­drai à prendre ma revanche. C’est certain que ces derniers temps, je n’ai pas disputé beau­coup de matchs ni vécu beau­coup de moments impor­tants. C’est quelque chose qui s’acquiert petit à petit, même en rempor­tant des matchs diffi­ciles et en accep­tant tout, y compris ces défaites. »