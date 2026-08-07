Lors de l’ATP 500 de Washington, Lorenzo Musetti avait déjà croisé la route de l’étoile montante du circuit, Rafael Jodar, avec une défaite en quart de finale (6−1, 1–6, 4–6). Au troi­sième tour du Masters 1000 de Montréal, l’Italien a une nouvelle fois rendu les armes contre son cadet, dans un match plus serré que le score ne le suggère (6−4, 6–3).

Après la rencontre, le Transalpin a eu des mots très élogieux pour son bour­reau du jour. Pour lui, le Madrilène est simple­ment l’un des favoris du tournoi. Un avis qui se tient, Ben Shelton est le dernier membre du top 10 rescapé au Canada.

« Je l’ai sans doute affronté au cours de ses deux meilleures semaines. Je ne sais pas comment ça va se passer cette semaine, mais il joue assu­ré­ment un excellent tennis et il est en très grande forme depuis Washington. Il semble en forme physi­que­ment et menta­le­ment, il a beau­coup de confiance et affiche un très haut niveau. C’est l’un des favoris ici. Je savais déjà avant le début du match que ce serait diffi­cile. Félicitations à lui pour ces deux victoires, on verra ensuite si je parvien­drai à prendre ma revanche lors des prochains tour­nois », a commenté le 13e joueur mondial, dans des propos relayés par Ubitennis.