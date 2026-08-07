Lors de l’ATP 500 de Washington, Lorenzo Musetti avait déjà croisé la route de l’étoile montante du circuit, Rafael Jodar, avec une défaite en quart de finale (6−1, 1–6, 4–6). Au troisième tour du Masters 1000 de Montréal, l’Italien a une nouvelle fois rendu les armes contre son cadet, dans un match plus serré que le score ne le suggère (6−4, 6–3).
Après la rencontre, le Transalpin a eu des mots très élogieux pour son bourreau du jour. Pour lui, le Madrilène est simplement l’un des favoris du tournoi. Un avis qui se tient, Ben Shelton est le dernier membre du top 10 rescapé au Canada.
« Je l’ai sans doute affronté au cours de ses deux meilleures semaines. Je ne sais pas comment ça va se passer cette semaine, mais il joue assurément un excellent tennis et il est en très grande forme depuis Washington. Il semble en forme physiquement et mentalement, il a beaucoup de confiance et affiche un très haut niveau. C’est l’un des favoris ici. Je savais déjà avant le début du match que ce serait difficile. Félicitations à lui pour ces deux victoires, on verra ensuite si je parviendrai à prendre ma revanche lors des prochains tournois », a commenté le 13e joueur mondial, dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 08:48